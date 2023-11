Seguridad Nacional contra la vía unilateral de Sánchez para Palestina: debe ser «justa» con Israel

La advertencia de Pedro Sánchez a Israel, abriendo la puerta a que España pueda reconocer de manera unilateral el Estado palestino, choca con los documentos de Seguridad Nacional, en los que el departamento adscrito a Presidencia del Gobierno avisa de que la «solución» al conflicto en Oriente Medio debe ser «justa para ambas partes».

Así lo recoge la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 y plenamente vigente. En lo relativo a esta cuestión, el documento recuerda que «España ha apoyado de manera activa, desde la conferencia de Paz de Madrid en 1991, una solución al conflicto palestino-israelí a través del Proceso de Paz en Oriente Próximo» y destaca «la rapidez y profundidad de los cambios en la región, así como la necesidad de adaptar la posición española para que siga siendo útil en la búsqueda de una solución justa con ambas partes». En definitiva, el departamento que comunica a Sánchez los riesgos internacionales para la seguridad nacional, sugiere una solución negociada y con garantías de paz.

Vía unilateral

Este viernes, desde el paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con Gaza, el presidente socialista ha amenazado a Israel con el reconocimiento unilateral de Palestina por parte de España, como le exigen sus socios de Sumar.

«El momento ha llegado para que la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, tomen una decisión sobre el reconocimiento del Estado palestino. Merecería la pena que muchos miembros de la UE lo hiciéramos juntos, pero si eso no ocurre España por supuesto tomará sus propias decisiones».

Respuesta de Israel

Esas palabras han provocado la respuesta inmediata de Israel. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, ha advertido de que convocará a los embajadores de los dos países y ha acusado a España de apoyar el terrorismo.

«Condenamos las falsas afirmaciones de los primeros ministros de España y Bélgica que están dando apoyo al terrorismo y a raíz de sus palabras sus embajadores serán invitados a una dura conversación de reprimenda. Israel está actuando de acuerdo con el Derecho internacional y luchando contra una organización terrorista asesina peor que ISIS que comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Reanudaremos los combates después del alto el fuego hasta la eliminación del gobierno de Hamás en la Franja de Gaza y la liberación de todos los secuestrados», ha avisado en un mensaje en su perfil social.

Durante los días que ha durado su visita por Oriente Medio, Sánchez ha lanzado varias advertencias a Israel. El socialista ha admitido su «derecho a defenderse» pero, ha matizado siempre, «dentro de los parámetros y limitaciones que impone el Derecho internacional humanitario». «Y no está siendo el caso», aseveró en una de sus comparecencias, citando que «la matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable». «La violencia sólo conducirá a más violencia. Tenemos que reemplazar la violencia por la esperanza y la paz», enfatizó el líder del PSOE.

Sus afirmaciones durante la reunión mantenida con Benjamin Netanyahu provocaron la rotunda respuesta del primer ministro israelí, que advirtió a Sánchez de una posible extensión del conflicto.

«¿Qué se supone que debe hacer entonces una democracia ante esto? Si aceptamos y no entramos porque mueren civiles, perdemos. Vosotros perdéis. España pierde. Bélgica pierde. Porque esto se va a extender y lo van a ver muy pronto. El terrorismo no se va a detener. Si ganan aquí, pretenden acabar con Oriente Próximo y luego irán a Europa. No estoy exagerando», destacó ante el socialista.

A continuación, fue más allá y alertó: «Miles y miles y miles de bombas cayendo sobre Barcelona, Madrid, Bruselas, Amberes o cualquier otra ciudad europea».

Terrorismo

La Estrategia de Seguridad Nacional hace un breve resumen de la situación en la región, «un foco de atención internacional por su persistente inestabilidad, pero también por la proliferación de conflictos internos, la extensión del terrorismo yihadista, las graves crisis humanitarias y la injerencia de determinados actores globales y regionales al margen de marcos multilaterales».

«La guerra en Siria y Yemen y la tensión entre Irán y las monarquías del Golfo dibujan un panorama complejo. Por otro lado, el repliegue de Estados Unidos de determinados escenarios de Oriente Próximo dejará un vacío que será aprovechado por actores como Rusia y China. Enfrentar todos estos desafíos exige una firme y amplia cooperación internacional», señala el documento, en el que se subraya que «España es un país comprometido con la seguridad de la región (…) en el marco de las Naciones Unidas, como en operaciones de la OTAN, la Unión Europea y la Coalición Global contra el Daesh».

Cabe recordar que el Gobierno español tiene en su Consejo de Ministros a dos ex europarlamentarios que votaron en la Eurocámara en contra de condenar los ataques de Hamás a Israel, Sira Rego, de Izquierda Unida, y Ernest Urtasun, de Catalunya en Comú. Además, Ione Belarra e Irene Montero, las ex ministras de Podemos, formación que aún sustenta al Ejecutivo y que está bajo el paraguas de Sumar, también reclamaron que el Tribunal Penal Internacional que juzgara a Netanyahu por crímenes de guerra.

Exigencia de Sumar

El reconocimiento «unilateral» del Estado palestino, urgente y sin esperar un consenso previo en la UE, es una de las exigencias de Sumar para la investidura. Finalmente, el acuerdo con Pedro Sánchez descartó esa vía, apostando por la resolución que fue aprobada en el Congreso el 18 de noviembre de 2014 y que, en línea con la advertencia de Seguridad Nacional, instaba al Gobierno español a reconocer el Estado palestino, pero vinculándolo a un «proceso de negociación» entre israelíes y palestinos.

«Este reconocimiento debe ser consecuencia de un proceso de negociación entre las partes que garantice la paz y la seguridad para ambas, el respeto a los derechos de los ciudadanos y la estabilidad regional», se destacaba en el texto.

Además, se instaba al Gobierno a «promover de manera coordinada en el seno de la Unión Europea dicho reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano, en el marco de una solución definitiva y global al proceso de paz en Oriente Próximo basada en la creación de dos Estados, el israelí y el palestino, coexistiendo en paz, seguridad y prosperidad».

Cualquier actuación en este sentido, concluía la resolución, debería basarse en «una acción coordinada en concierto con la comunidad internacional y en particular con la Unión Europea, teniendo plenamente en cuenta las legítimas preocupaciones, intereses y aspiraciones del Estado de Israel».