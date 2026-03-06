Santander sancionará al policía que no actuó tras un aviso que alertaba del mal estado de la pasarela

El Ayuntamiento de Santander abrirá un expediente informativo y sancionador al agente de la Policía Local que «no hizo su trabajo» después de que la sala del 112 le avisara del mal estado de la pasarela de El Bocal un día antes del accidente en el que murieron seis jóvenes tras derrumbarse el puente.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa, donde ha admitido que la cadena de respuesta de la Policía Local «falló».

Un vecino avisó un día antes de la tragedia

El Servicio de Emergencias 112 recibió la llamada de un vecino que alertaba del deterioro de la pasarela de El Bocal el día previo al accidente y, posteriormente, trasladó el aviso a la Policía Local de Santander.

En concreto, un vecino llamó al 112 el pasado lunes para advertir de que el puente de madera estaba roto y que, si alguien pasaba por él, podía caerse. Tras recibir el aviso, la gestora de sala del Centro de Atención a Emergencias contactó con la Policía para comunicar la situación.

No obstante, todo indica que no se adoptaron medidas, ya que la pasarela se derrumbó al día siguiente, el martes, cuando un grupo de siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras realizaba una ruta por la zona.

Tras el colapso, los jóvenes —todos de alrededor de 20 años— cayeron sobre una zona de rocas. Sólo una de ellas sobrevivió y permanece ingresada en la UCI del Hospital Valdecilla.