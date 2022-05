Sánchez veta la ley del PP para aliviar la carga del IRPF porque «reduce los ingresos del Estado»

El Gobierno ha vetado una proposición de ley del Partido Popular para deflactar el IRPF, lo que, según los cálculos de los populares, supondría una inyección de liquidez a las familias para afrontar la inflación de entre 3.500 y 3.800 millones de euros. El Ejecutivo se muestra contrario a la tramitación de la iniciativa en el Congreso de los Diputados «por suponer una disminución de los ingresos», según ha podido saber OKDIARIO.

El veto del Gobierno implica que el Congreso no pueda debatir siquiera su toma en consideración. Es decir, el mero inicio del trámite parlamentario. Según el reglamento, las proposiciones de ley deben ser evaluadas por el Gobierno y este puede rechazarlas alegando que suponen una minoración de los ingresos o un incremento del gasto. Ahora, la Mesa del Congreso -donde PSOE y Podemos suman mayoría- acordará este martes que no procede la toma en consideración por el Pleno. De esta forma, el PP no podrá llevar al Pleno del Congreso esta iniciativa, que recoge una de sus grandes propuestas económicas de la legislatura.

Propuesta

La proposición de ley, que fue adelantada por OKDIARIO, tiene «como objetivo deflactar el IRPF para evitar que aumente la recaudación tributaria exclusivamente por el alza de precios y no por el crecimiento real de la economía». La propuesta incluye ajustes en los importes con derecho a reducción, en los mínimos personales y familiares, en los tramos de las escalas tanto general como del ahorro, y en el importe de las deducciones aplicables en la cuota diferencial «incluyendo las reducciones por tributación conjunta que el Gobierno socialista está empeñado en eliminar».

Además, se ajustan por la inflación los límites que obligan a presentar la declaración y, finalmente, para que el efecto de la corrección por la inflación sea inmediato se actualizan las bases que se utilizan para calcular las retenciones a cuenta.

«Es sorprendente que, mientras todos los países de nuestro entorno -como Alemania, Francia o Italia- bajan impuestos a las familias, autónomos y pymes para consolidar la recuperación económica y la creación de empleo, el Gobierno de España haya sido el único que ha subido impuestos en plena pandemia, haciendo recaer todo el esfuerzo de la recuperación en las maltrechas economías de familias y empresas», lamentan los populares en su iniciativa.

El PP destaca que España es «el país europeo que más cayó en 2020, el que más va a tardar en salir de la crisis económica, el que más ha aumentado la deuda con relación al PIB, el país con la mayor tasa de paro de Europa -duplicando la media europea- y el que peor punto de partida tiene ante cualquier nuevo shock externo, como ha sido la invasión de Ucrania». El año pasado, el Estado registró el récord histórico de recaudación tributaria, 223.000 millones de euros, mientras la inflación golpeaba el bolsillo de los españoles.

La deflactación del IRPF es la gran medida estrella que Alberto Núñez Feijóo trasladó a Pedro Sánchez en su plan de respuesta a la crisis económica.

En dicho documento, el PP plantea deflactar el impuesto en sus tres primeros tramos para las rentas inferiores a 40.000 euros anuales. Los populares recuerdan que no se ha actualizado desde 2008, a pesar que, desde entonces, la inflación ha subido un 25%. El principal partido de la oposición también ha trasladado a Sánchez una ayuda directa anual de hasta 300 euros a las familias que cobran entre 14.000 y 17.000 euros y la rebaja del IVA de la luz y el gas al 5%.

Todas esas medidas, sin embargo, han sido rechazadas por el presidente socialista. Hasta ahora, el argumento era que deflactar el IRPF podría «agravar la inflación», según han venido sosteniendo en público distintos miembros del Ejecutivo. Ahora, en cambio, el Gobierno admite que la razón es otra distinta: una caída de la recaudación para las arcas del Estado.

Precisamente, este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado que el Gobierno regional va a deflactar todos los tramos del IRPF para el año que viene, lo que supondrá un ahorro de «en torno a 300 millones de euros».

«De manera que si una familia ingresa más ese año, su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación», ha detallado la dirigente regional. La medida permitirá que cada madrileño con un sueldo de 40.000 euros ahorre 300 euros.