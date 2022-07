El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado este miércoles su propuesta para una nueva Selectividad a las comunidades autónomas, en la que sustituye los exámenes de materias comunes de Historia y Filosofía por un «ejercicio general de madurez».

Así consta en el documento que el Ministerio de Educación ha presentado este miércoles al que ha tenido acceso OKDIARIO en el que se subraya que las pruebas de acceso a la Universidad tendrán «un enfoque competencial», evitando «en todo caso las preguntas que consistan en la mera reproducción de contenidos académicos, memorizados para la ocasión».

Para el curso 2026/2027 el Ejecutivo socialista quiere que ese «ejercicio general de madurez» pase a tener un peso del 75% en la ponderación final, «pasando a sustituir completamente a los ejercicios de materias comunes, puesto que se construirá sobre las competencias específicas de todas ellas» que el ejercicio específico de modalidad tenga un peso del 25%.

Según explica la propuesta, el «ejercicio general de madurez» constará de un dossier formado por una serie de documentos que girarán en torno a un mismo tema entre una variedad de ámbitos de conocimiento (actualidad, científico, humanístico, etc.), analizado desde diferentes aspectos y perspectivas. Por documento, apunta, se entienden: textos (literarios, de opinión, informativos, ensayos, etc.) de diferentes tipologías (continuos, discontinuos, mixtos o múltiples), imágenes, infografías, gráficos, tablas, etc.

«La calificación global que conformará la nota final de acceso se obtendrá calculando la media ponderada entre la nota de la etapa del Bachillerato y la nota de la prueba descrita. La ponderación será del 60 % sobre la nota del expediente y el 40 % sobre la nota final de la prueba de acceso», señala el documento.

Antes de llegar a este modelo final de Selectividad, el Ejecutivo plantea tres cursos de «transición» para facilitar «un periodo de adaptación al nivel de experiencia adquirido progresivamente por el profesorado y el alumnado garantizando así un tránsito natural y paulatino entre los dos sistemas».

Así, durante los cursos 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026, el departamento que comanda la ministra Pilar Alegría quiere que la pruebas comiencen a tener «un perfil competencial de acuerdo con la normativa curricular vigente».

«Por ello se plantea una prueba de acceso que conserva una estructura que parte del modelo actual, puesto que el alumnado deberá realizar ejercicios por materias, pero que avanza hacia un enfoque competencial, porque incorpora una nueva modalidad de ejercicio y porque, tanto en su diseño competencial como en los criterios de evaluación, se alinea con el currículo LOMLOE», plantea la propuesta.

La propuesta del Gobierno de Sánchez de Modelo de pruebas de acceso a la Universidad y su implantación gradual argumenta que «la distribución competencial en materia educativa impide que se aplique una misma prueba en todo el territorio nacional», como ha pedido en reiteradas ocasiones el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pero, asegura, «el progresivo enfoque competencial de la prueba de acceso supondrá un avance en la línea de una mayor homologación y equilibrio entre las pruebas planteadas, para asegurar que sean efectivamente equiparables entre los distintos territorios».

Para Sánchez, «una prueba que valore el grado de adquisición de las competencias clave en esta etapa formativa contribuirá a medir lo mismo en las distintas Comunidades Autónomas, de la misma forma que las pruebas PISA miden el desarrollo competencial de alumnado procedente de sistemas educativos muy diferentes».