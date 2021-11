23 días de los últimos 46 la isla de La Palma ha tenido a miembros del Gobierno en su territorio. Desde que el volcán de Cumbre Vieja entró en erupción Pedro Sánchez y los ministros principalmente socialistas se han volcado en la isla. En todos sus viajes han atendido a la prensa con anuncios de nuevas ayudas en cada uno de sus viajes que, casi dos meses después, siguen sin llegar a los bolsillos de los ciudadanos palmeros. Hace unos días algunos vecinos ya se temían, en declaraciones a OKDIARIO, lo que podía ocurrir.

Con las elecciones autonómicas y generales a dos años vista, capitalizar las ayudas con dinero público que aún no han llegado es crucial en el reparto de los ocho diputados autonómicos que se eligen. Muchos ciudadanos no esconden su enfado por las promesas incumplidas del Ejecutivo y reclaman que las partidas que dicen que se van a destinar lleguen con más agilidad para poder hacer frente a los gastos que tienen que seguir pagando pese a no tener ingresos.

El presidente es el que más días ha estado en la zona de la emergencia volcánica durante este pasado mes y medio. Fue el primero en llegar, el mismo domingo 19 de septiembre, horas después de la explosión. Aplazó su viaje a Estados Unidos para acudir a Canarias. Ese mismo día atendió a los medios de comunicación en el Cabildo. Lo mismo hizo los dos días siguientes, antes de viajar a Nueva York, entonces ya acompañado también por el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska.

Sánchez volvió a La Palma aquel mismo jueves, tras acabar su intervención en la ONU, para acompañar a los reyes en su visita a la isla. Posteriormente ha viajado hasta el archipiélago los días 3, 13 y 23 de octubre, para presidir la reunión del Plan de Emergencias y atender a los medios de comunicación como hizo cada día aunque sin responder a preguntas. Solo un día visitó a los afectados. Este viernes vuelve con la misma agenda. Marlaska, por su parte, volvió el pasado día 1 de noviembre para visitar el puesto de mando, acudir a la reunión del Pevolca y atender a la prensa.

El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, que es el responsable ahora de coordinar la Comisión Mixta para la recuperación de la isla de La Palma ha estado en tres ocasiones allí, los días 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre. Durante su viaje ha presidido la reunión del Plan de Emergencias, ha visitado el puesto de mando avanzado y ha sido entrevistado en la Cadena Ser o la Televisión Canaria, además de dar ruedas de prensa los días 30 y 1.

Los ministros de Agricultura y Ciencia, Luis Planas y Diana Morant, han pasado cada uno dos jornadas en La Palma. Planas fue los días 27 y 28 de octubre para mantener dos reuniones con el presidente de las islas Ángel Víctor Torres, dar una rueda de prensa, conceder una entrevista en la Ser y reunirse con agricultores. Morant estuvo los días 20 y 21 de octubre con una agenda que incluía una reunión con el Cabildo, un encuentro con científicos, una visita al mirador de Tajuya y entrevistas con la Cadena Ser y LaSexta.

Otros ministros como Nadia Calviño, Carolina Darias, Margarita Robles, Isabel Rodríguez, Alberto Garzón o Ione Belarra han ido una vez cada uno. Durante su paso por la isla todos los representantes del Gobierno han ofrecido, como mínimo, una rueda de prensa diaria, además de conceder varias entrevistas principalmente a la Cadena Ser, La Sexta y Televisión Canaria. Sin embargo el contacto que han tenido con las personas más afectadas por la emergencia es más bien escasa.

Calviño fue el 18 de octubre para reunirse con el cabildo y la consejera autonómica de economía, con empresarios y visitar el centro de astrofísica, el puesto de mando avanzado, el mirador de Tajuya y una entrevista en La Ser.. Robles fue el 10 del mismo mes para visitar el acuartelamiento, a la UME, participar en la reunión del Pevolca y el mirador de El Paso. Rodríguez viajó el día 22 para reunirse con el presidente del Cabildo, visitar una carretera y la oficina de atención a los damnificados, una rueda de prensa y dos entrevistas en La Ser y Antena 3.

Ione Belarra y Alberto Garzón son los únicos ministros de Unidas Podemos que han viajado a La Palma. Lo hicieron conjuntamente el 24 de octubre, con Sánchez y Marlaska también allí, aunque con una agenda paralela. Ambos visitaron el acuartelamiento donde se trasladaron a los desalojados durante tres minutos y ofrecieron posteriormente una rueda de prensa de quince. Luego Belarra se volvió a Madrid y Garzón visitó la zona afectada.