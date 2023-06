Sánchez sólo da 8 días para que los españoles en el extranjero puedan revisar el censo para votar el 23J

El plazo para consultar y reclamar del censo electoral de residentes ausentes (voto CERA) para que los residentes habituales en el extranjero puedan ejercer su derecho a voto en las elecciones generales del próximo 23 de julio desde sus respectivos países es de tan sólo ocho días.

Según consta en la documentación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el plazo de consulta extraordinario y de reclamación del censo electoral, comenzó el pasado 5 de junio y finalizará el próximo lunes día 12. Este plazo es importante para que los ciudadanos conozcan si están incluidos o no en el censo para después poder votar o para, si hay algún tipo de modificación en sus datos o no están incluidos, poder solicitar la reclamación correspondiente.

Un trámite que tiene que hacerse de forma presencial en la Oficina Consular, que será la encargada de remitir inmediatamente su reclamación a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo electoral correspondiente. Las reclamaciones que resulten estimadas se incorporarán al censo de estas elecciones.

Según denuncian varios españoles residentes en el extranjero a OKDIARIO uno de los principales problemas a la hora de realizar este trámite, además de los pocos días que dan para ello, es los horarios tan restringidos de atención al público que tienen los consulados.

«Abren muy pocas horas y coincidiendo con el horario laboral», asegura Alicia, española residente en Londres desde hace ocho años, quien critica, en general, los problemas que está encontrando para poder ejercer su derecho a voto. En concreto, el horario del consulado de España en Londres para este trámite es de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, los días de plazo que coinciden que son entre semana y luego el único fin de semana disponible para el trámite, de diez de la mañana a cuatro de la tarde.

Otro de los puntos de descontento entre los españoles residentes en el extranjero a la hora de votar es la falta de información. «Nunca me han informado de nada, más allá de lo que yo he buscado. La página web no está muy clara y cuando llamas por teléfono te derivan a una máquina y tardan mucho», señala Alicia.

«Si quieres ahorrarte todos estos trámites, lo más fácil es volver a España para votar, pero claro, para eso tienes que gastarte el dinero en el avión e incluso tener que pedir días libres en el trabajo», lamenta.

En general, tanto el voto de residentes en el extranjero y el voto por correo están suponiendo quebraderos de cabeza para los españoles que quieren votar el próximo 23 de julio y que están encontrando trabas, obstáculos y complicaciones para hacerlo. La fecha escogida por Sánchez para celebrar estos comicios anticipados también está suscitando múltiples críticas por ser una fecha en la que buena parte de los españoles se encuentran en plenas vacaciones de verano fuera de sus habituales ciudades de residencia.