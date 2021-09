Si la mesa de negociación entre el Gobierno de España y la Generalitat funciona habrá referéndum en Cataluña. Así lo ha reconocido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aunque ha querido evitar la palabra ‘maldita’ ha corroborado que si llegan «a un acuerdo será refrendado».

El presidente ha intentado por todos los medios negar que aceptará el referéndum que le exigen sus socios separatistas asegurando que «está fuera de la Constitución» y que «lo que sea España lo tendremos que elegir entre todos porque vivimos juntos y por tanto decidimos juntos». Pero segundos después se ha quitado la careta.

El periodista que entrevistaba a Sánchez en TVE le preguntó por si el artículo 92 de la Constitución podría servir para hacer una consulta sin efectos jurídicos en Cataluña y entonces el presidente ha confesado que sí que habrá consulta, pero que ni siquiera será necesario ese artículo.

«No hace falta (aplicar el artículo) porque si llegamos a un acuerdo entre los catalanes, España y el Govern de la Generalitat será refrendado y tendrá que estar dentro de los márgenes de la Constitución y dentro de la legalidad democrática. Eso es lo que defiende el Gobierno de España», ha dicho.

Sin usar el término ‘referéndum’ Sánchez habla de «refrendar» un acuerdo. Algo que no pasa desapercibido por el periodista que le insiste: «¿El acuerdo contará con algún tipo de refrendo público y con una votación?». A lo que el presidente confiesa: «Siempre lo hemos dicho. Claro. Lo que no puede ser es que no haya acuerdo y traslademos un desacuerdo».

En resumen: el Gobierno de España se plegará a los deseos separatistas y les permitirá hacer un referéndum público y vinculante sobre el acuerdo pactado. Sanchez vuelve a tirar de incoherencia, primero dice que «lo que sea España lo tendremos que elegir entre todos» pero luego reconoce que habrá una consulta en Cataluña.

Él estará en la mesa de negociación

La primera de las concesiones que ha hecho Pedro Sánchez a la Generalitat catalana antes incluso de que arranque la mesa de negociación es su propia presencia en esa reunión. Su asistencia deja claro que se vuelve a plegar a los deseos de los independentistas que querían reflejar un trato ‘país-país’.

En la entrevista en TVE, el presidente del Gobierno ha anunciado que la próxima reunión de la mesa de diálogo tendrá lugar el miércoles y ha confirmado su asistencia. Él se defiende asegurando que quiere participar en este foro porque será la primera reunión de la nueva legislatura que se inició en Cataluña con la elección del presidente Pere Aragonés.

Asimismo, ha explicado que su decisión de acudir también responde a que él siempre «ha defendido el diálogo entre catalanes y la necesidad de abrir un nuevo tiempo» de reencuentro. Una manera de intentar ocultar que vuelve a arrodillarse ante los separatistas para que sus socios estén contentos.