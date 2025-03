El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado un jet privado para ir a Santiago de Compostela a pesar de que existen varios AVE directos y cerca de una veintena de vuelos regulares que conectan la ciudad gallega con la capital de España. Mientras tanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí que se ha trasladado en tren a Tarragona para un acto al que asiste este domingo.

El líder socialista ha utilizado su jet privado para moverse de Madrid a Santiago donde este domingo se celebraba XV Congreso del PSdeG-PSOE. Allí ha acompañado al líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha revalidado su mandato al frente del PSdeG.

Allí, ha apelado a la «transformación ecológica» y ha instado a continuar con la «mitigación del cambio climático» para poder combatir «la emergencia climática». Sin embargo, ha optado por trasladarse en avión privado, a pesar de haber otras opciones menos contaminantes como el AVE o los vuelos regulares que siguen esa misma ruta.

En Santiago, el jefe del Ejecutivo ha arremetido contra el líder del PP, a quien ha acusado de actuar «sin ideas, sin dirección y sin escrúpulos». «Feijóo no sólo no es presidente del Gobierno porque no quiere, sino que no es jefe de la oposición porque no sabe», se ha burlado el dirigente socialista. A la vez ha ironizado con las críticas del ex presidente de la Xunta de Galicia y le ha afeado que diga «que si España se rompe» o «que si España se hunde».

Sin embargo, Feijóo sí ha optado por el transporte ferroviario y ha escogido el AVE para desplazarse a Tarragona. Allí, el líder del PP participará en la Calçotada de Valls con el presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el presidente del PP de Tarragona, Mario García.

La secretaria general PP gallego, Paula Prado, ha ironizado con que el uso del jet privado es «la apuesta por la movilidad sostenible del Gobierno de España». Así se ha expresado en un mensaje a través de la red social X, antes Twitter, sobre el viaje «en jet privado de Madrid a Santiago para venir al Congreso del PSdeG». «Pedro Sánchez debe estar ocupado en otros temas y ya se debió olvidar del cambio climático», ha aseverado.

Pedro Sánchez debe estar ocupado en otros temas y ya se debió olvidar del cambio climático: en JET PRIVADO de Madrid a Santiago para venir al Congreso del PSdeG. 🛩️😳 La apuesta por la movilidad sostenible del Gobierno de España. pic.twitter.com/TEnn8ULAwE — 🍒 Paula Prado (@paulapra2) March 9, 2025

Críticas de Sánchez a Feijóo

Sánchez ha arremetido contra el líder del PP en su acto de este domingo en Santiago. El presidente del Gobierno ha afeado a Feijóo sus críticas a la marginación de Vox en las reuniones del Ejecutivo para tratar la crisis de Ucrania: «Ya no me sorprende, desde luego nos avergüenza».

Y es que Sánchez aseguró esta misma semana desde Bruselas, donde se reunía con los líderes comunitarios en el Consejo Europeo, que se citaría con los líderes de todos los partidos del Parlamento excepto con Vox. Feijóo lamentó que Sánchez estuviera aplicando un «apartheid» a la formación de Santiago Abascal y aseguró que cuando él llegara a La Moncloa, sí que hablaría «con el tercer partido de España».

«A nosotros nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha», ha manifestado Sánchez ante los socialistas gallegos. El jefe de filas del PSOE ha instado al ex presidente de la Xunta de Galicia a «que mire a Alemania, donde no hay ultraderecha, donde no se tutela, sino que se aísla». «Cuando más aislada esté la ultraderecha, más segura estará Europa», ha apostillado el líder del Ejecutivo.

Por otro lado, ha recriminado a Feijóo que se haya convertido «en abogado defensor de la ultraderecha». Y le ha atribuido una política errática: «Primero la pataleta, luego la rectificación y luego la apropiación».