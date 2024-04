Sánchez se lava las manos: culpa «al porno» del aumento del 28% de agresiones sexuales con él en Moncloa

Los delitos contra la libertad sexual se han incrementado un 28% en los últimos cinco años. Unos datos por los que el Partido Popular ha pedido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez, que pese a estas cifras, ha seguido defendiendo las políticas socialistas que ha llevado a cabo frente a las agresiones sexuales y ha encontrado un culpable para no asumir responsabilidades: el porno.

Así lo ha reconocido el Gobierno en una respuesta por escrito al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre «cómo explican la subida, después de más de 5 años de ‘gobiernos progresistas’, de los delitos contra la libertad sexual en un 28%». Para justificar estas cifras, el Gobierno no ha reflexionado sobre como han influido o no sus políticas contra estos delitos, sino que se ha limitado a remarcar que es el acceso de los jóvenes al porno el responsable de este aumento de las agresiones sexuales. «Tampoco puede pasarse por alto el acceso a los contenidos digitales que se consumen diariamente, no exentas de contenido violento, entre menores y adolescentes», ha subrayado.

El Ejecutivo socialista ha evitado así asumir cualquier tipo de responsabilidad. «El aumento de las denuncias y de los delitos no significa que las medidas llevadas a cabo sean ineficaces, al contrario» aseveran, mientras apuntan que son «los discursos negacionistas, obstinados en negar que la violencia sexual es un problema real». Asimismo, asegura que España sigue siendo una sociedad profundamente desigual «marcada por estereotipos de género que conduce a la autoculpabilización de la víctima, a la negación de la violencia y a la falta de identificación de lo que es o no una agresión sexual».

En este contexto, el Ejecutivo ha apuntado que en los datos de los informes del Ministerio del Interior de 2022 y del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, «que revelan el aumento del número de denuncias en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, no puede pasarse por alto que la construcción de la sexualidad todavía viene marcada por la desigualdad entre mujeres y hombres».

Jóvenes y feminismo

Por otro lado, el Partido Popular ha preguntado por la opinión del Gobierno acerca de la desafección que los más jóvenes tienen de la lucha feminista a tenor de los datos de la última encuesta acerca de las percepciones sobre la igualdad realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en enero de 2024.

En este sentido, el Ejecutivo valora «positivamente los avances que se van realizando en torno a la percepción sobre determinadas cuestiones relacionadas con la igualdad» como, por ejemplo, que el 84,5% de los jóvenes y el 90,4% de las jóvenes de 16 a 24 años aprueban que un hombre se defina como feminista; o que el 86,3% de los jóvenes y el 93,6% de las jóvenes aprueban que un hombre recrimine a sus amigos por tener comportamientos machistas.

No obstante, el Ejecutivo ha reconocido que otros resultados indican la necesidad de seguir trabajando para desterrar los estereotipos de género en cuanto al grado de acuerdo con algunas conductas sexistas, los comportamientos sociales asociados al género y el desempeño de determinados puestos laborales.