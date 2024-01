Sánchez se harta de la caída del PSOE andaluz y ya prepara a Espadas una ‘jubilación’ de lujo en Europa

Juan Espadas se queda sin la protección de Pedro Sánchez y no repetirá como candidato del PSOE a la Junta de Andalucía dentro de dos años. Tras los datos que han arrojado los últimos sondeos del cis andaluz, el jefe del Ejecutivo y secretario general de los socialistas tiene decidido mandar al Parlamento Europeo al actual portavoz PSOE en el Senado. Todo ello en el marco de los cambios que está acometiendo en el partido. El barómetro de opinión del Centra (Fundación Centro de Estudios Andaluces) pronostica una caída de hasta cinco escaños para el PSOE. Espadas es el dirigente político andaluz peor valorado según esa encuesta, con un 4,24 frente al 6,34 de Juanma Moreno.

Para facilitar su recambio, con varios posibles candidatos sobre la mesa, Sánchez mandará a Espadas al Parlamento Europeo. Formará parte, así, de las listas que probablemente encabezará la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. «Hay que darle una salida digna» a Espadas, explican fuentes cercanas al presidente del Gobierno. Con un sueldo de 10.075,18 euros mensuales, Europa es un resorte de lujo para la jubilación anticipada del fracasado líder del PSOE andaluz.

El secretario general socialista cede así a las presiones, por separado, de María Jesús Montero y de Santos Cerdán. Ambos llevan meses presionando a Sánchez para fulminar a Juan Espadas. El andaluz, sin embargo, seguirá como líder regional de los socialistas hasta la celebración del congreso autonómico del partido. Pero los márgenes de maniobra que tendrá hasta entonces serán distintos a los actuales. Ferraz ha liberado a María Márquez, cercana a Montero, con el objetivo de que ejerza un mayor marcaje a Espadas en la Ejecutiva del PSOE andaluz. Márquez será una de las que abandonará el equipo de Sánchez en el Comité Federal de este fin de semana en La Coruña.

En paralelo al viaje de retorno a Andalucía de la cabeza de lista por Huelva y diputada en el Congreso, tras haber formado parte de la dirección federal desde el pasado congreso, Pedro Sánchez también ha decidido reforzar internamente a Juanfran Serrano a partir de esta semana. Serrano es uno de los negociadores del pacto con Carles Puigdemont. El diputado por Jaén, al que Santos Cerdán quiere como sustituto de Espadas, será ahora el secretario general adjunto del PSOE. Un cargo que le otorga mucho poder orgánico sobre la dirección andaluza.

Desde que ganó las primarias frente a Susana Díaz el 14 de febrero de 2021, promocionado por el propio Sánchez, no hace ni tres años, Juan Espadas no ha hecho más que encadenar derrotas electorales. Siendo muy cuestionado tanto en Andalucía como a nivel federal. Bajo su liderazgo, los socialistas se han hundido por completo tanto a nivel autonómico como provincial y municipal. Nunca antes el PSOE había tenido en Andalucía tan poco poder como en la actualidad. El futuro no pinta mucho mejor. De ahí que Sánchez haya cedido.

Según el ‘cis’ autonómico, que se conoció esta misma semana, el Partido Popular de Juanma Moreno volvería a ganar las elecciones andaluzas con el 46,2% de los votos y una ventaja de 25,2 puntos y unos 35 escaños sobre el PSOE-A. Los socialistas lograrían sólo el 21% de los sufragios y entre 25 y 27 escaños. Es decir, por debajo de los 30 que tiene en la actualidad, los que amarró en las últimas elecciones autonómicas, en las que obtuvo el peor resultado electoral de la historia de los socialistas de Andalucía.

De esta forma, Moreno ampliaría la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que ya logró en los comicios celebrados en junio de 2022. Los populares conseguirían entre 60 y 62 escaños, frente a los 58 que tiene en la actualidad, mientras que el PSOE-A perdería entre tres y cinco representantes en la cámara autonómica. Con esos resultados los socialistas tocarían suelo electoral en una autonomía que tradicionalmente había sido un feudo del PSOE y un granero de votos para su agregado nacional.

Con Espadas sentenciado, a punto de empezar una nueva etapa de como mínimo cinco años en la Eurocámara, la pugna para su relevo se dirimirá entre Montero -que ha impuesto a María Márquez para supervisar el día a día del partido de aquí al congreso regional- y Serrano, al que Santos Cerdán hace meses que promociona como el perfil de futuro del PSOE andaluz. Por ahora la vicepresidenta primera del Gobierno, enfrentada al secretario de Organización, es la favorita de Sánchez para relevar a Espadas. Aunque Montero no tiene un gran respaldo y los socialistas manejan encuestas internas que no le dan una buena valoración para ganar a Moreno.