El Gobierno de Pedro Sánchez ha expandido su Cátedra de Memoria Democrática antifranquista a más universidades. Ahora la llevará a la Universidad de Almería tras implantarla en la Universidad Rey Juan Carlos. El Ejecutivo lo argumenta en el «amplio conjunto de demandas sociales y políticas» que existen sobre esta materia.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del socialista Ángel Víctor Torres ha firmado un convenio con la Universidad de Almería para la creación de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad.

La justificación de este acuerdo es que, con él, pretenden «proyectar actividades dentro y fuera de los campus universitarios para enlazar con un amplio conjunto de demandas sociales y políticas en torno al reconocimiento de la memoria democrática».

A su vez, aseguran que, con ello, buscan «favorecer la difusión y el avance del conocimiento histórico sobre unos temas y problemas que, además de su indudable interés académico e historiográfico, afectan a la cultura cívica e histórica del conjunto de la sociedad española».

El Ministerio de Ángel Víctor Torres prevé un gasto de 150.000 euros, dividido en los tres siguientes ejercicios, entre 2026 y 2028. Con ese presupuesto pretenden sufragar la «celebración de congresos científicos, seminarios y jornadas de difusión», así como la promoción de «actividades formativas, de reconocimiento y vínculos con proyectos de investigación».

A su vez, también pretende que esos fondos permitan «presentar libros y guías didácticas relacionadas con la memoria democrática» o «proyectar materiales visuales y documentales relacionados con la memoria democrática».

Más específicamente, la cátedra antifranquista pretende «estudiar el tratamiento de los años de la II República, la Guerra de España, la dictadura franquista y la Transición en el sistema educativo, procurando establecer colaboraciones con institutos y grupos escolares». En ese mismo sentido, la cartera de Memoria Democrática pretende crear «redes de memoria con grupos de investigación de otras universidades».

Tras la Universidad Rey Juan Carlos

Esta universidad se suma a la Rey Juan Carlos, que hace unas semanas anunció la creación de esta misma cátedra con ese mismo presupuesto para revisar el tratamiento de «la lucha antifranquista» en los libros de texto y en la educación.

Y es que ese convenio se incluía una cláusula más específica que la de Almería en la que se pedía «estudiar el tratamiento de los años de la Segunda República, la Guerra de España, la represión de la dictadura y la lucha antifranquista en los libros de texto de Historia de Educación Secundaria, y proponer mejoras». Y, en consecuencia, se abren a la presentación de «unidades didácticas en colaboración con institutos y grupos escolares».

Por su parte, la Universidad Rey Juan Carlos se compromete a «crear una página web específica para la Cátedra a la que podrá accederse desde la de la Universidad Rey Juan Carlos, en la que se incluirán los datos esenciales respecto a la finalidad, actividades y órganos responsables de la Cátedra, así como las Memorias anuales de actividades».

Ambas, eso sí, comparten fines generales y las dos permitirán la «participación de los alumnos de la Cátedra en actividades organizadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en calidad de oyentes y ponentes». A su vez, se pondrá «a disposición de la Cátedra al personal de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para impartir clases magistrales». Es decir, que los trabajadores del ministerio impartirán clases a los alumnos de la cátedra.