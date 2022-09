Pedro Sánchez no irá a las exequias de Isabel II en Londres este 19 de septiembre tras conocerse que el Rey Juan Carlos I asistirá a título personal. El líder socialista sabe mejor que nadie que una foto con el ex monarca sería demoledora, dañina para sus intereses y ha decidido borrarse del viaje enviando en su lugar al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Sánchez defendió este martes que Felipe VI encabece la delegación oficial de España que viajará a Londres para asistir al funeral de la Reina británica Isabel II y dejó claro que la decisión de asistir de Juan Carlos I es únicamente personal. Tanto Zarzuela como Moncloa se han negado en rotundo a que el Emérito viaje en la delegación oficial.

En una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE, Sánchez se refirió a este asunto al ser preguntado por la decisión final de don Juan Carlos de acudir al funeral cuando inicialmente su entorno había trasladado que no pensaba viajar a Reino Unido, donde existe una denuncia judicial contra él por parte de su ex amiga Corinna Sayn Wittgenstein. Inicialmente, Sánchez evitó referirse a Juan Carlos I y a la controversia que ha suscitado su decisión, pese a que ha sido invitado como ex jefe del Estado español, además de por ser familiar de la difunta.

Por su parte, Albares ha explicado que lo «habitual» es que sea él quien acompañe a don Felipe en sus viajes internacionales y puesto que ha sido él a quien se ha invitado como jefe de Estado su presencia en la delegación española está justificada. En este sentido, en rueda de prensa con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, ha justificado el hecho de que no sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien viaje también a Londres, subrayando que el Rey y el jefe de Gobierno nunca viajan juntos salvo en el caso de las Cumbres Iberoamericanas «por la especialísima relación» con esta región.

Lo «extraño», ha insistido, habría sido que el Rey y el presidente hubieran acudido juntos a Londres. Además, ha recordado que el funeral de Isabel II quien lo organiza es Reino Unido, que ha enviado una invitación «a los jefes de Estado y Gobierno según cada país». En el caso español la invitación estaba dirigida a Felipe VI y por tanto «es él quien va a representar» a España, mientras que el Rey emérito «ha recibido una invitación personal y acude respondiendo a esa invitación», ha puntualizado, sin querer entrar a comentar más sobre la presencia o cómo se trasladará a Londres.