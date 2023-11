Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno gracias al apoyo de independentistas y proetarras. Ello, a pesar de que hasta las elecciones generales, el candidato socialista negaba las cesiones que le exigían los líderes del independentismo catalán.

El candidato del PSOE ha logrado revalidar su cargo al frente de la Presidencia del Gobierno tras ceder ante todas las peticiones del prófugo Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre las que se encontraba la Ley de Amnistía.

Y es aquí, precisamente, donde la hemeroteca le recuerda a Pedro Sánchez que hace no mucho presumía de no estar dispuesto a todo con tal de hacerse con el sillón de Moncloa. Así se aprecia, por ejemplo, en un vídeo que se ha hecho viral de un acto del PSOE de Sánchez en 2016.

«¿Qué dicen aquellos que me acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas, todo con tal de ser presidente del Gobierno? Ahora callan», decía entonces Sánchez presumiendo de principios.

Las declaraciones que retratan a Sánchez

Hace sólo dos años, en 2021, negó que fuese a conceder una amnistía a los políticos catalanes procesados por la Justicia porque no era «posible».

Esto ocurrió en concreto el 15 de septiembre de 2021, cuando Pedro Sánchez se reunió con el presidente del Govern, Pere Aragonés, en el Palau de la Generalitat. En su comparecencia ante los medios, descartó conceder esta medida al independentismo diciendo: «Tenemos posiciones muy distintas en el ámbito de cómo resolver esta crisis. Es evidente que para el independentismo, el referéndum y la amnistía, pues es su propuesta. Y para nosotros, pues evidentemente, ni el referéndum ni la amnistía es posible».

Pero es que hace apenas unos meses, en plena campaña para las elecciones generales del 23 de julio, Sánchez insistió en distintas entrevistas que otorgar la amnistía no entraba en sus planes.

Así lo dijo, por ejemplo, en una entrevista en La Sexta, el 20 de julio: «¿Qué pedía el independentismo? ¿La amnistía es un indulto condicionado? Entiendo que estamos en campaña y tienen que decir estas cosas… Pero el independentismo pedía la amnistía, pedía un referéndum de autodeterminación y no ha habido amnistía y no habrá referéndum de autodeterminación».

Un día después, insistió en la misma respuesta en TVE: «No es algo futurible, ya llevo cinco años gobernando. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido, lo que han tenido son indultos condicionados, en los que se han mantenido las penas de inhabilitación al ejercicio del cargo público para los líderes del llamado procés».

Los cambios de opinión de Sánchez respecto a los independentistas han sido tan destacados que hasta el propio New York Times destacó en un artículo que Sánchez siempre había negado la concesión de la amnistía a los golpistas del 1-O. «The proposed amnesties, something Sánchez had previously said he would never do, incited an uproar, even as his allies sought to frame them as instrumental in putting a fraught period of history behind the country», («La amnistía propuesta, algo que Sánchez había dicho con anterioridad que nunca haría, provocó revuelo, incluso cuando sus aliados trataron de presentarla como algo fundamental para dejar atrás un período tenso de la historia del país»).