Rueda advierte que Galicia puede convertirse en «un trofeo» para Sánchez: «Nada está ganado»

El candidato del Partido Popular a las elecciones de Galicia, Alfonso Rueda, ha intervenido hoy en Santiago de Compostela durante el primer mitin de precampaña del PP para los comicios autonómicos que se celebrarán el próximo 18 de febrero. En su discurso Rueda ha instado a todos a trabajar y a no dar las elecciones gallegas por ganadas. «Cero conformismo. Nada está ganado», ha dicho Rueda que se presenta como candidato del PP a la presidencia de la Xunta de Galicia.

Durante su intervención ha advertido que si pierden las elecciones Galicia se convertirá en «un trofeo» para Pedro Sánchez. «En esta campaña lo tengo claro: defiendo la política de la confianza y para inspirar confianza hay que ser confiable y ellos no la inspiran con todo lo que han hecho y con todo lo que han prometido», ha argumentado Rueda en referencia a las promesas del PSOE de Sánchez. «Quiero trabajar para que Galicia no sea simplemente un trofeo en La Moncloa para que Galicia no sea un lugar para venir media hora en Falcon inventando un acto oficial», ha añadido.

Alfonso Rueda, que comenzó su discurso emocionado y recordando a su familia y amigos, ha pedido la confianza de todas las bases del Partido Popular de Galicia y se ha presentado como candidato «con humildad» y «como un militante de base más». «Tenemos que intentar estar a la altura de este partido que es el primer partido de Galicia. Algunos no entienden que segamos siendo el partido que más se parece a Galicia», ha dicho.

El candidato del PP a la Xunta de Galicia ha explicado que quiere ganar las elecciones por mayoría absoluta y que no quiere «ni componendas, ni despachos» para luego unirse a otros partidos. Además ha dicho que quiere «una precampaña y una campaña digna sin descalificaciones entre partidos». «Me comprometo a no hacer descalificaciones, ni a tensionar, ni a crispar, ni a levantar muros, ni a hablar mal de Galicia. Por supuesto que quiero ganar, pero quiero ganar con balance, con diálogo, no quiero ganar simplemente porque otros pierdan», ha continuado a la vez que añadía que no hay que hablar de los otros partidos.

Acto seguido, Rueda ha criticado a Pedro Sánchez al decir que él no cree en «la política del todo vale» ni que «decir una mentira sea lo mismo que contar verdades». «Los intereses generales son mucho más importantes que los intereses personales», ha recordado.

El dirigente de los populares en Galicia también ha enumerado a todos los adversarios a los que se enfrenta el PP en las próximas elecciones de la Comunidad Autónoma. «Nos enfrentamos a quienes nos decían que nunca aprobarían una Ley de Amnistía. Y la van a aprobar antes que una Ley de presupuestos. Nos enfrentamos a los de la Ley del Sólo Sí es Sí. Nos enfrentamos a los que decían que nunca iba a haber una condonación de deuda para Cataluña», ha dicho al tiempo que añadía que cada gallego va a tener que pagar 400 euros para perdonarle la deuda a Cataluña.

Por último Rueda ha remarcado que no está dispuesto a convertir Galicia en una sucursal más del independentismo y que quiere que Galicia siga siendo Galicia, es decir, una comunidad amable que tiende puentes y que no levante muros. «No quiero que estas elecciones sean una justificación para que España puede seguir siendo una España desigual», ha zanjado.

Por su parte el Presidente del Partido Popular de Santiago de Compostela, Borja Verea, ha destacado la gran capacidad de trabajo de Rueda y su alto nivel de exigencia y ha instado a seguir trabajando para conseguir la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda. «¡A trabajar!», ha dicho tras un video donde su visualizaba el lema del PP para la campaña gallega: «Galicia no para!».

Anuncio navideño

El PP de Galicia difundió un vídeo navideño con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, convertido en un conductor de autobús, ante la sorpresa de sus hijas. Rueda repite la línea del mensaje de Navidad del año pasado, cuando se subió a una moto para recorrer la comunidad. El lema es «Galicia no para».

En el vídeo aparece incluso el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que exclama un «¡Galicia rueda!» al paso del autobús. Rueda se acompaña de su equipo, como los presidentes provinciales del PP y la secretaria general, Paula Prado, que es también la responsable de la campaña. Todos ellos se suben al bus ataviados con los mismos jerseis navideños.

Los populares gallegos quisieron incluir también guiños a la actualidad nacional. Y así, en un momento del vídeo se ve cómo el autobús pasa por delante de una mujer con un puesto en el que se puede leer «Me gusta la fruta», la frase popularizada por Isabel Díaz Ayuso en su réplica a las acusaciones de corrupción vertidas por Pedro Sánchez durante su debate de investidura. También aparece un personaje disfrazado del ex presidente catalán Carles Puigdemont, con un lazo amarillo y un cartel pidiendo que alguien le lleve a La Moncloa. «Aquí no paramos ni de coña», se le escucha decir al autobusero Alfonso Rueda.