Perú ha sido la sede entre el 29 y 30 de marzo del II Encuentro Regional del Foro Madrid, una iniciativa de Disenso, la fundación de Vox. 20 parlamentarios de ocho países y más de 800 personas inscritas en diferentes actos con plazas totalmente agotadas. La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, conversa desde Lima con OKDIARIO minutos después de impartir la sesión inaugural de este evento. La actual portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid defiende el papel de este foro para frenar «a las narcodictaduras que destrozan Iberoamérica» y ha sido tajante en relación a la ruptura con el PP: «Nosotros no hemos roto con el PP, ha sido Ayuso quien ha roto con nosotros». Además, mantiene su «no» a la Ley de Deducciones a Extranjeros «porque no apoyamos que se discrimine a los madrileños».

Pregunta.- A menos de dos meses de las elecciones del 28 de mayo, la ruptura entre Vox y el PP es total en Madrid. ¿Cómo lo valora?

Respuesta.- Nosotros no hemos roto con el PP. La señora Ayuso ha roto con nosotros en el último Pleno. Ella dijo que se separaban los caminos y ha roto con Vox. Nosotros no hemos dicho que hemos roto. Nosotros hemos sido un socio leal. Hemos apoyado 29 leyes a cambio de nada. Hemos hecho presidenta a la señora Ayuso. Ellos se han unido a la izquierda en 38 ocasiones para tumbar las iniciativas de Vox. Lo vimos con los Presupuestos donde se unieron con Mónica García para tumbar nuestras enmiendas en la mesa, existiendo precedentes en que habían entrado enmiendas con 20 minutos de retraso de CS o de la izquierda y que se habían aceptado. Y en nuestro caso, con seis minutos de retraso, nos las tumbaron, unieron los votos de la señora Ayuso a Mónica García para tumbar las enmiendas de Vox, para que no salieran los Presupuestos. Esto a nosotros nos dejó perplejos y empezamos a pensar pues que algo había cambiado, que querían romper con nosotros. Después de esto, los ataques han sido continuos. Cada vez que en un pleno a la señora Ayuso yo le hablaba de la preocupación que teníamos las madres con el adoctrinamiento de los niños sobre la Ley Trans se reía y ridiculizaba a las madres. Decía que hacíamos «políticas de chats de madres». Cuando le hablábamos de la seguridad y de la preocupación por las bandas en las calles, nos decía que esos [en referencia a las bandas latinas] eran tan españoles como Abascal. Cuando llegamos a la moción de censura, resulta que la señora Ayuso, que critica a Sánchez, propuso a su partido votar en contra. Entonces nosotros no entendemos estos ataques, no entendemos que diga que somos «nefastos». No entendemos por qué ha roto con nosotros, no entendemos este cambio y este viraje. A lo mejor va en la línea de otros líderes del Partido Popular, como la señora (María) Guardiola en Extremadura, que el otro día dijo que su socio prioritario era el PSOE, o el señor (Jorge) Azcón en Aragón, que también defendió que el socio prioritario tenía que ser el Partido Socialista. ¿Pero qué les pasa?

P.- No parece haber margen para un acercamiento…

R.- El otro día decía (Ayuso) en una misma entrevista que no quiere ser socio de Vox. Y un minuto después decía que éramos los socios prioritarios. No entro a valorar la estrategia del PP pero lo único que les pido es que no engañen a sus votantes, que expliquen qué van a querer hacer, por ejemplo, con la Ley Trans. La llevamos en diciembre de 2021 para ser derogada en votación en pleno. La señora Ayuso unió sus votos a la izquierda para tumbar nuestra propuesta de derogación. ¿Por qué? No se entiende. La señora Ayuso dice en una entrevista que el aborto es un asesinato. Y en otra entrevista que defiende que las niñas de 16 años aborten sin el consentimiento y conocimiento de sus padres. ¿En qué quedamos? Nosotros no entendemos nada. Entonces nosotros no hemos roto. La señora Ayuso ha roto con nosotros. Y no sólo ha roto, sino que nos ha atacado. Y nosotros lo que pedimos es que aclare a los madrileños cuál es su posición, porque igual que no la entendemos nosotros, yo creo que muchos madrileños no la entienden y están perplejos.

P.- La llegada del Foro Madrid ha causado un gran impacto en Perú. ¿Cuáles son sus impresiones ante la gran acogida que han tenido?

R.- La verdad es que está siendo impresionante la acogida. La unión que vemos aquí, entre gente y parlamentarios de distintos países, que están siendo atacados por el Grupo de Puebla, es emocionante. Aquí se ha hecho un trabajo que intenta cimentar y construir una red más amplia todavía para hacer frente al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Las narcodictaduras llevan a la miseria total. Y todo esto es un plan premeditado para toda Iberoamérica y no sólo Iberoamérica, sino también en España, donde los tenemos gobernando hoy con Sánchez. Y por eso es tan importante lo que se está haciendo hoy aquí, que sienta las bases por primera vez para acabar con la impunidad de estos que no tenían a nadie de enfrente. Para que empiecen a retroceder y que todos los países puedan recuperar la libertad y la prosperidad.

P.- El golpista Castillo ha llamado a reventar las jornadas del Foro Madrid…

R.- Perú sigue bajo asedio. El Perú sigue siendo un objetivo fundamental y desde luego cuentan con todo nuestro apoyo. Nosotros no vamos a dar un paso atrás porque aquí estamos para defender no sólo a los peruanos, sino también a los argentinos que están sufriendo la cleptocracia de los Kirchner, a los colombianos que están sufriendo a Petro, a los bolivianos, a los hondureños, a los mexicanos… Por desgracia los cubanos somos unos avanzados en esto, llevamos 63 años de ventaja. Lo que no podíamos imaginar es que fueran a extender tantísimo su influencia y el mal, porque ahí donde llegan, destrozan el país. El efecto contrario es que cada vez vamos a ser más fuertes y vamos a estar mejor organizados. Vamos a estar ayudando a aquellos países que sufren las injerencias del Grupo de Puebla.

P.- ¿Hay esperanzas para cambiar esto? Porque la tragedia venezolana no ha blindado a Iberoamérica de las garras del socialcomunismo sino todo lo contrario.

R.- Yo creo que hay motivos para la esperanza y la prueba es lo que ha pasado en Chile, donde se ha frenado el referéndum constituyente, donde Gabriel Boric no ha podido salirse con la suya. Y otro motivo para la esperanza, y por eso estamos hoy aquí, es el Perú. El Perú ha dado una demostración extraordinaria de cómo las instituciones democráticas se han defendido, han conseguido que el pueblo salga a la calle a defender la libertad y han frenado al golpista Castillo y lo han encerrado en la cárcel. Esto ha sido maravilloso. El Perú ha dado un ejemplo increíble de cómo se pueden frenar las injerencias, los ataques desde todos los frentes para tumbar un Gobierno que todavía está bajo asedio. Esos son motivos para la esperanza. Se acabó la impunidad, se acabó el no tener a nadie enfrente, se acabó que las oposiciones de los distintos países trabajen en soledad. Vamos a estar todos a una apoyándolos y cada vez que ataquen a uno de estos países de Iberoamérica vamos a estar todos detrás.

P.- Y lo están haciendo construyendo una red…

R.- Sabemos los mecanismos que utilizan para perpetuarse en el poder. Utilizan la batalla cultural para manipular a la gente y nosotros lo que no vamos a permitir es que ganen por incomparecencia de la derecha, que es la que supuestamente a veces parece que nos va a liberar de todo esto. Cuando llegan al poder no se atreven a hacer nada porque se arrodillan y aprueban todas las leyes del Grupo de Puebla que buscan destrozar las sociedades, enfrentar a las familias y acabar con los valores de un país. Y esto lo estamos viendo, por desgracia también en España. Los mayores valedores de determinadas ideas de izquierda, como las leyes de género, son partidos como el Partido Popular.