Rita Bosaho, directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-racial, carga contra la idea de que los inmigrantes que llegan a España tienen que hacerlo para trabajar. En una charla en Bilbao organizada por Podemos ha criticado esa visión. También ha denunciado que en España hay «racismo estructural en todos los ámbitos» y una persona como ella, de raza negra, tendrá que «luchar toda la vida contra eso». «Es agotador», afea con pesar.

«Desde estos marcos gubernamentales y sociales, se nos piensa de manera instrumental. La sociedad nos ve con esos ojos a las personas migrantes, aunque lleven o llevemos muchísimos años aquí. Se cree que hay que darle un valor económico. Es un sesgo totalmente racista: ‘Queremos, necesitamos inmigrantes que vengan a trabajar, pero no de otra forma’. Luego vienen los inmigrantes, tienen hijos, forman parte de la sociedad y ‘eso ya no’. Es brutal, pero forma parte de esta estructura racista generada desde hace muchísimos años. Tenemos que descolonizar nuestras mentes y esto es un trabajo que va a durar para toda la vida», critica Rita Bosaho.

Esta alto cargo del Ministerio de Igualdad señala que «cuando tú eres una persona de un grupo poblacional distinto, luchas contra el racismo toda la vida. Esto nos se enferma. A veces te cansas de hacer pedagogía. El racismo es insoportable, es in-so-por-ta-ble, ya no podemos con ello», ha insistido.

«Es una carga de la colonialidad del poder y te sumerge. De verdad, como no seas fuerte, te sumerge. Estamos luchando por que se acabe el racismo, por que dejen de vernos como objetos…», enumera. La directora general sostiene: «En un momento determinado de la historia se nos vendió, se comercializó con nuestros cuerpos y se sigue haciendo. Ahí está la historia y tenemos que desaprender».

«Negritos»

Rita Bosaho relata: «Cuando venimos de fuera, de nuestros otros países, luego nos reproducimos y nos dicen que nuestros hijos son ‘negritos’ o ‘negritas’ esa conceptualización está mal. Luego nos mezclamos con la sociedad y la hacemos rica».

En la misma línea, en la charla Hablemos de racismo, ha tomado la palabra la activista Quinndy Akeju. «Ver la reforma de la normativa que se prepara para incorporar a miles de trabajadores extranjeros en el mercado laboral es como decir, ‘Vale, si venís aquí, a trabajar, entonces valéis; si no, no’. Yo puedo emigrar a un país y no querer trabajar, querer estudiar, formarme o yo qué sé, vivir, cuidar de mi abuela… sin estar trabajando. Es como decir la mano de obra barata, vale, pero lo demás, no». Esta mujer critica que los refugiados ucranianos se les ha acogido cuando huyen de los estragos Putin, pero no se hace lo mismo con los africanos.