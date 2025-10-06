Ridículo de la Generalitat: archivan por caducidad una sanción a Vox por decir que «Cataluña no es Argelia»

La deriva totalitaria de la Generalitat de Cataluña ha recibido un nuevo varapalo. La Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación se ha visto obligada a archivar por caducidad el expediente sancionador que había abierto contra Ignacio Garriga, secretario general de Vox en Cataluña, por un mensaje en redes sociales donde afirmaba que «Hay que elegir: o ley islámica o leyes nacionales. Eso es lo que está en juego. Queremos que Cataluña siga siendo Cataluña, ni Argelia ni Marruecos».

La resolución, fechada recientemente, declara la caducidad del procedimiento sancionador tras haber superado el plazo de seis meses establecido por ley sin que se dictara ni notificara la resolución. Un nuevo episodio de incompetencia administrativa que evidencia el carácter puramente político de silenciar al líder de Vox.

El «delito» de Garriga fue publicar el 4 de marzo de 2024 en sus redes sociales un cartel con la frase: «Hay que elegir: o leyes españolas o leyes islámicas. Cataluña no es Argelia ni Marruecos».

Por esta manifestación, que no es más que una expresión legítima de opinión política sobre la islamización y la defensa de la identidad catalana y española, la Oficina de Igualdad de Trato consideró que se trataba de una conducta que «fomentaba la discriminación» contra el islam.

La acusación formal señalaba que el tuit constituía una presunta infracción leve del artículo 43.4.a) de la Ley 19/2020, que tipifica como sancionable «emitir expresiones que inciten, fomenten o faciliten de algún modo comportamientos discriminatorios». La multa que pretendían imponerle ascendía a 900 euros.

El procedimiento comenzó cuando la Fiscalía Provincial de Lleida remitió el 15 de abril de 2024 el testimonio de unas Diligencias de Investigación Preprocesales a la Oficina de Igualdad de Trato. Ni siquiera la Fiscalía vio delito en las palabras de Garriga, pero este órgano decidió abrir un expediente sancionador administrativo.

El acuerdo de iniciación del procedimiento se dictó el 7 de enero de 2025, casi nueve meses después de la publicación del tuit. Desde entonces, la Oficina de Igualdad de Trato ha sido incapaz de tramitar el expediente en el plazo legal de seis meses, lo que ha provocado su archivo automático por caducidad.