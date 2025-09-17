Vox acusa a Pedro Sánchez de «importar delincuentes de todo el mundo» con la inmigración

En su visita a Palma, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se ha referido a la crisis migratoria que atraviesa el archipiélago con el incremento de la llegada de pateras y ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «traer indiscriminadamente a personas en situación irregular, importar delincuentes del resto del mundo» que provoca, entre otras cosas, «que en el primer trimestre en Mallorca se hayan incrementado un 35% las violaciones» y que Baleares sea la segunda región con mayor okupación de viviendas.

Para Garriga, la solución a la crisis de la inmigración no «no pasa ni por el PSOE, el mayor responsable de que la criminalidad esté disparada y de la invasión de inmigración ilegal, ni sus cómplices en esta materia, el PP».

Vox es la formación en las islas con el mensaje más contundente contra la inmigración que está desbocada en el archipiélago.

Garriga, en su intervención, ha sido igual de duro con la inacción de Sánchez en este asunto como con la del Partido Popular.

Respecto al aumento de la delincuencia por inmigrantes en Baleares, la isla de Malllorca lleva un verano de récord en detenciones de jóvenes de varias nacionalidades -especialmente argelinos pero también rumanos o sudamericanos- como autores de robos y hurtos, a veces utilizando la violencia, contra turistas en zonas de máxima afluencia de visitantes como la Playa de Palma.

También se han disparado en la capital balear las detenciones de conductores por conducir coches robados y sin el carnet de conducir homologado en España. Un tipo de intervenciones en las que personas de origen sudamericano se llevan este año la palma ante la Policía Local.

Se trata de delincuentes que okupan viviendas en barriadas palmesanas como la de Son Gotleu a las que regresan o al acabar su jornada de robos en la playa o al salir de la comisaría.