El Rey ha bromeado sobre sus habilidades con el cajón flamenco en un acto en el Ateneo de Madrid que tuvo lugar este martes. Y es que, el pasado 27 de marzo, en la inauguración del IX Congreso Internacional de la Lengua Española, en Cádiz, Felipe VI se animó a tocar este instrumento.

Este martes, el jefe de Estado participó en un acto en el Ateneo de Madrid y, antes de salir al escenario, el actor Miguel Rellán le dijo: «Si le apetece practicar el cajón, tiene una oportunidad». Algo que desató las risas y los aplausos de los allí presentes.

Al subir al escenario, el Rey recogió el guante y señaló: «Me temo que voy a llevar ya eso para toda la vida, pero no me importa, al contrario». Unas declaraciones que también fueron recibidas con aplausos.