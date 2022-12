Tres son los grandes riesgos que afronta la sociedad española y sobre los que ha advertido especialmente el Rey en su mensaje de Navidad: «La división, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones».

En su tradicional mensaje de Navidad, el monarca ha sido explícito ante la crisis política e institucional que vive España. Sus palabras, aunque medidas, han dejado evidentes mensajes hacia el Gobierno, en pleno choque con el Tribunal Constitucional por su intento de controlar la Justicia y a la deriva en su rendición al separatismo. Tras suprimir la sedición y abaratar la malversación, los dos delitos por los que fueron condenados los cabecillas del 1-O, Sánchez está dispuesto a negociar nuevas cesiones, en las que se incluye un nuevo referéndum. ERC ya ha puesto sus condiciones encima de la mesa: una «consulta» en la que ganaría la independencia de Cataluña del resto de España si se dan dos circunstancias: que la participación alcance el 50% y que el 55% de esa mitad del electorado vote a favor.

«Convivencia»

Sánchez ha cedido en todo a la hoja de ruta del separatismo -comenzando por indultar a los artífices del golpe de Estado en Cataluña-, y con un mismo pretexto: la «concordia» y la «convivencia». Este sábado, Felipe VI ha recordado el verdadero significado de esa «convivencia», que debe abarcar a todos los españoles.

Así, ha avisado de que «un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza» porque «la división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece». Y, en ese marco, ha reivindicado, como siempre hace, el valor de la Constitución, el texto «fruto del diálogo y del entendimiento», que «representa la unión lograda entre los españoles, como apuesta de futuro, de diversidad y de concordia, para una joven democracia».

«Hoy, con el paso de todos estos años, nuestros valores constitucionales están enraizados en nuestra sociedad; y son por ello la referencia donde los españoles debemos seguir encontrando la unión que nos asegura estabilidad, cohesión y progreso», ha enfatizado Felipe VI. Una referencia «que nos garantiza una convivencia que es nuestro mayor patrimonio», ha proseguido.

El Rey ha aprovechado así su mensaje para recordar a quienes nos gobiernan que deben primar el interés general y la unidad española frente a intereses individuales. «Una convivencia que requiere en nuestra vida colectiva el reconocimiento en plenitud de nuestras libertades, junto al respeto y la consideración a las personas, a sus convicciones, y a su dignidad» y «que necesita guiarse por la razón; que demanda anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir», ha destacado.

El mensaje del Rey ha cobrado este año un especial simbolismo. El pulso de Sánchez con las instituciones, y el evidente desafío al orden constitucional que representan sus socios de ERC y Bildu, han planeado durante toda la intervención televisada. Felipe VI ha sido fiel al mandato constitucional que le concibe como «símbolo de la unidad y permanencia del Estado» y a su papel de árbitro y moderador del funcionamiento de las instituciones y no ha eludido las circunstancias que marcan el escenario político.

El jefe del Estado ha llamado a «fortalecer nuestras instituciones» con avisos directos al Ejecutivo. Las instituciones, ha dicho, deben «responder al interés general» y «ejercitar sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes», además de ser «un ejemplo de integridad y rectitud». Tampoco él se ha sustraído de esas obligaciones: «Creo que, en estos momentos, todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar esos riesgos puede tener para nuestra unión, para nuestra convivencia y nuestras instituciones», ha insistido.