El Rey apela a la responsabilidad, la unidad y el respeto a la Constitución en su mensaje de Navidad

Un año más, el Rey Felipe se ha sentado frente a los españoles para felicitarles las fiestas en su tradicional mensaje de Navidad. A las 21:00 horas de esta Nochebuena se ha emitido el discurso del monarca, el noveno que pronuncia Felipe VI desde su proclamación como jefe del Estado en junio de 2014. Un mensaje especialmente esperado este año, dado que se ha producido en unas circunstancias complicadas, no solo por la delicada situación de los últimos meses, a nivel político, económico y social, sino también por el peculiar escenario familiar que rodea al monarca.

En esta ocasión, el Rey Felipe ha regresado a uno de los escenarios más habituales para sus discursos navideños, la sala de audiencias de la planta superior del Palacio de la Zarzuela. Al igual que ocurrió en el año 2018, don Felipe se ha colocado con uno de los jardines de Zarzuela a la espalda.

Cuando está a punto de cumplirse un año del comienzo de la guerra en Ucrania, el monarca no ha dudado en empezar su discurso haciendo una referencia al conflicto bélico: «el 2022 ha sido –está siendo todavía– complicado y difícil. Como no han sido nada fáciles los últimos años. Cuando creíamos haber superado lo peor de la pandemia –sin duda, la mejor noticia– en el mes de febrero Rusia invadió Ucrania y, desde entonces, hemos sido testigos de 10 meses de una guerra que ya ha causado un nivel de destrucción y ruina difíciles de imaginar en nuestra realidad cotidiana. Hemos vivido el sufrimiento del pueblo ucraniano y seguimos sintiendo, con una profunda tristeza, la pérdida de miles de vidas humanas», ha dicho don Felipe, que ha querido enviar a los ucranianos, «todo nuestro recuerdo y afecto».

En relación con esto, el jefe del Estado ha aludido también a la importancia de la seguridad: «España, además de reforzar con nuestros aliados la capacidad de defensa colectiva, se ha unido a la inmensa mayoría de la comunidad internacional para apoyar a Ucrania; y para reafirmar su compromiso de que la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Estados son principios irrenunciables de un orden internacional basado en reglas y que siempre debe buscar la paz», ha dicho el monarca, que ha recordado la importancia de la celebración, el pasado mes de junio, de la cumbre de la OTAN en Madrid.

Don Felipe ha comentado los efectos colaterales de la guerra, más allá de la seguridad. El monarca se ha referido a la subida general de precios, que afecta a la economía de las familias, a su rutina diaria, a la cesta de la compra o a gastos como el pago de la factura de la luz o del gas. «Hay familias que no pueden afrontar esta situación de una manera prolongada y necesitan el apoyo continuo de los poderes públicos para paliar sus efectos económicos y sociales». A pesar de que la situación es complicada, el Rey ha querido enviar un mensaje de confianza: «no podemos ignorar la seriedad de estos problemas, pero tampoco podemos renunciar a que las cosas puedan cambiar y mejorar».

Un discurso de algo más de doce minutos en el que a diferencia de años anteriores, no ha habido ninguna referencia al papel de la Princesa de Asturias, ni tampoco detalles familiares como fotografías. La única instantánea de la escena ha sido una imagen de la cena oficial de la cumbre de la OTAN, que ha servido para reforzar el mensaje del monarca, que ha querido insistir, además, en la importancia de la unidad y el respeto a las instituciones, en un momento complicado de tensiones políticas.

El Rey ha llamado la atención sobre los peligros a los que están expuestas las democracias, incluido nuestro país y ha destacado tres especialmente importantes: «la división es uno de ellos. El deterioro de la convivencia es otro; la erosión de las instituciones es el tercero», ha apuntado.

«Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece», ha dicho don Felipe, que ha insistido en la importancia del respeto a la Constitución. «Hoy, con el paso de todos estos años, nuestros valores constitucionales están enraizados en nuestra sociedad; y son por ello la referencia donde los españoles debemos seguir encontrando la unión que nos asegura estabilidad, cohesión y progreso. Y que nos garantiza una convivencia que, como he destacado a menudo, es nuestro mayor patrimonio».

El Rey ha recalcado la importancia de fortalecer las instituciones, para que cumplan la labor de proteger a los ciudadanos, apoyen a las familias y, sobre todo, «ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud». «Creo que, en estos momentos, todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar esos riesgos puede tener para nuestra unión, para nuestra convivencia y nuestras instituciones», ha insistido el Rey, que no ha dudado en invitar a la reflexión.

«Somos una de las grandes naciones del mundo, con muchos siglos de historia, y los españoles tenemos que seguir decidiendo todos juntos nuestro destino, nuestro futuro. Cuidando nuestra democracia; protegiendo la convivencia; fortaleciendo nuestras instituciones», ha asegurado.

Nueve años de mensajes de Navidad

Con el de esta Nochebuena, son ya nueve los mensajes que el Rey Felipe VI ha dirigido a la Nación en esta fecha tan especial. Discursos en los que el monarca ha tratado diferentes temas en una intervención que apenas dura diez minutos. Un discurso en el que siempre hay guiños a la familia y donde sus hijas tienen un papel destacado, especialmente la Princesa Leonor, ya sea por referencias directas en las palabras del Rey o por la presencia de fotografías en el entorno.

Habitualmente no trascienden muchos detalles de cuál es el proceso de grabación del mensaje de Navidad, aunque gracias a los vídeos que la Casa de S.M. el Rey distribuyó con motivo del 50 cumpleaños del monarca se pudieron ver algunos de los entresijos de la grabación, en la que suelen estar presente tanto la Reina Letizia como la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

El mensaje de Navidad se emite en treinta cadenas y suele obtener unos importantes datos de audiencia. El pasado año, por ejemplo, registró una cuota de pantalla de más de un 64%. Asimismo, según las estadísticas, suele tener una mayor acogida entre mujeres y personas mayores.