Reverte rotundo contra los que usan el término «migrante» en Ceuta: «Es una absoluta gilipollez»

Arturo Pérez-Reverte ha entrado de lleno en el debate sobre el uso de «inmigrante» frente a «migrante» y lo ha hecho sin rodeos, sin eufemismos y sin dejar demasiado espacio para las interpretaciones. El escritor ha defendido la precisión del término «inmigrante» para referirse a quien llega a un país y ha rechazado esa tendencia a sustituirlo sistemáticamente por «migrante».

La discusión arrancó después de que un usuario acudiera directamente a Pérez-Reverte para plantearle una duda que trasciende lo puramente académico y que se ha instalado también en el lenguaje político y mediático: «Yo soy de la EGB y nosotros llamábamos inmigrantes a las personas que se iban de su país sin intención de volver; ahora los llaman ‘migrantes’. ¿Me enseñaron mal en el colegio o lo han cambiado?».

Pérez-Reverte no necesitó demasiadas palabras para contestar. Su respuesta fue tan breve como contundente: «‘Inmigrante’ es el que llega y ‘emigrante’ el que se va. Utilizar ‘migrante’ en estos casos es una absoluta gilipollez».

«Inmigrante» es el que llega y «emigrante» el que se va. Utilizar «migrante» en estos casos es una absoluta gilipollez. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 29, 2026

La contundencia de la respuesta encendió la conversación en las redes sociales, pero el académico, lejos de matizar sus palabras ante las reacciones, se reafirmó en ellas. Horas después volvió sobre el asunto con una frase que no dejaba lugar a dudas: «Lo repetiré, por si anoche no quedó claro», escribió antes de republicar en redes sociales su explicación anterior.

El debate todavía tuvo un segundo capítulo. Una usuaria intentó rebatir al escritor mostrándole precisamente la entrada de «migrante» en el diccionario de la lengua española. La réplica de Pérez-Reverte tuvo una considerable dosis de ironía, porque quien recibía la lección sobre el contenido del diccionario lleva más de dos décadas participando en su elaboración.

El escritor —y académico de la Real Academia Española (RAE) desde 2003— respondió recordándole ese pequeño detalle: «Mucho, sí. Precisamente, yo mismo trabajo desde hace 23 años en la confección de ese diccionario que usted me muestra».

Mucho, sí. Precisamente yo mismo trabajo desde hace 23 años en la confección de ese diccionario que usted me muestra. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 30, 2026

Pérez-Reverte reivindica así el término «inmigrante» frente a quienes han ido arrinconándolo para colocar «migrante» en su lugar. Y lo hace apelando a una distinción elemental del idioma: no es lo mismo describir a quien llega que a quien se marcha. Desde el país que recibe a una persona, ésta es inmigrante; desde aquel que abandona, emigrante.

El escritor se planta así contra la sustitución automática de una palabra perfectamente válida y precisa por otra más genérica. Porque, para Pérez-Reverte, la cuestión no consiste en buscar una palabra más cómoda o más acorde con las modas del lenguaje, sino en llamar a cada cosa por su nombre.