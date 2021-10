La ministra de Igualdad la ha vuelto a liar hablando de feminismo, nuevas masculinidades y «heteronormas». Irene Montero ha recibido una lluvia de críticas en las redes sociales por celebrar que «la masculinidad hegemónica está en crisis» y defender que «el avance del movimiento feminista propone otras formas de ser hombre en el mundo, un hombre que cuida, un hombre que llora, un hombre que no sigue la heteronorma, que tiene relaciones sexuales con otros hombres». Los internautas no han tardado en responderle: «¡Está como una chota!»

Irene Montero vuelve a defender la existencia de diferentes «masculinidades» y llega a afirmar que el movimiento feminista es el que está proponiendo a los hombres ser homosexuales y no seguir las «heteronormas», como si antes no existieran. Así lo ha trasladado durante su intervención en el debate ‘Crisis del neoliberalismo, extrema derecha y horizonte feminista’ dentro de la ‘Universidad de otoño’ de Podemos, que se celebra en la localidad madrileña de Rivas.

«Las luchas relacionadas con la diversidad y con los derechos del colectivo LGTBI son luchas feministas y están inevitablemente relacionadas. Otras masculinidades tienen más espacio para expresarse porque esa masculinidad hegemónica está en crisis y porque el avance del movimiento feminista propone otras formas de ser igualmente hombre en el mundo: un hombre que cuida, un hombre que llora, un hombre que no sigue la heteronorma, que tiene relaciones sexuales con otros hombres», dice la ministra.

Unas palabras que han tenido su fuerte réplica en Twitter. Y es que, la mayoría de los internautas no entiende por qué en pleno siglo XXI la ministra de Igualdad sigue utilizando políticamente al colectivo LGTBI como si fueran víctimas de un sistema opresor cuando en España sus derechos están garantizados. Además, le exigen que deje ser a cada uno como quiera ser y no imponga su visión del hombre o de las mujeres señalando a quien no piensa como ella.

Y si respetamos la personalidad de cada persona y nos dejamos de Ireneces? Más sensibles, más serios, más callados, más creativos, más habladores, que le gusten las flores, los animales… Y esa obsesión con la orientación sexual… ni con Franco. — Stephanie Ordoñez Pérez (@StephanieOrdo20) October 9, 2021

Pero esta tipa qué hombres conoce? En qué mundo vive? No sabe que los hombres cuidan, lloran y tienen relaciones con quien quieren sin problema? Qué pesadísimos es. — Mónica Fernández (@mocicayomisma) October 9, 2021

Esta mujer está psicológicamente muy mal. Una vida sin sentido basada en contradicciones y absurdos. No quiere q nadie le diga a una mujer cómo tiene q vivir pero pretende transformar a todos los hombres a su manera. Bueno, y a las mujeres, porque ella sí puede manejarlas, claro. — GMH 🇪🇸 (@Tasch9) October 9, 2021

Ella se cree lo que dice? O cuando llega a casa se descojona de nosotros? Quien le mete esas ideas tan absurdas y ridículas en la cabeza? Podemos los hombres hablar de las feminidades o se nos trachará de machistas opresores? Esta tía de que va? — NEGGA 😏 (@gripescovid) October 10, 2021

Como una chota!

Esta tía está como una chota. Anda diciendo cómo tienen que ser los hombres. Y todos haciéndole caso. A que si? — Pintadebirra (@pintadebirra) October 10, 2021