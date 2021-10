La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado este sábado que la sociedad critique el protocolo que ha impulsado desde el Gobierno contra «las miradas impúdicas, los silbidos o ciertos gestos». Considera que muchos hombres actualmente «ven amenazada su posición, sus privilegios, su forma de vida, su manera de entender la vida».

«Esos que dicen que ‘oh, ya no se va a poder mirar en la calle, ya no se van a poder decir piropos…’ lo que hacen es ridiculizarlo y decir que esos fenómenos no existen. Dicen que somos unas exageradas, unas histéricas… pero en el Ministerio tenemos comprobado que esto tiene una prevalencia altísima en la sociedad y determinan la vida de miles de mujeres», ha relatado.

La también alto cargo de Podemos ha señalado que estos hombres están ante «la incapacidad para entender que la vida puede ser diferente». A lo largo de su intervención en la Uni de Otoño del partido morado, la ministra ha arremetido contra «el neoliberalismo y el patriarcado». Sostiene que «la masculinidad hegemónica está fracasando ahora más que nunca» y que el neoliberalismo no es capaz de proponer una solución.

«La fuerza con la que la extrema derecha se organiza a nivel internacional, el dinero que se inyecta en todo el mundo en estos partidos sólo se puede entender como una reacción al avance del movimiento feminista. Los poderes establecidos no tienen un modelo de organización de la vida alternativo al actual, y éste está en crisis. Ven que el modelo que proponemos es más coherente en todos los sentidos, con las personas, con la naturaleza, etc.», ha subrayado la ministra.

Irene Montero ha asegurado que muchos hombres se hunden cuando pierden el trabajo. «Lo vimos en las asambleas de afectados por la hipoteca. Quienes se acercaban eran más las mujeres, se acercaban. La crisis por perder el trabajo y no poder pagar la hipoteca genera a los hombres un desarme moralmente. Además, la vivienda es el hogar donde se produce esa vida privada donde están las mujeres. Por eso, dan el salto a lo público a la organización popular», ha defendido, para agregar: «Esas mujeres primero no eran capaces de articular palabra en público pero luego se pusieron al frente de parar un desahucio, explotaron su creatividad,… fue un proceso de empoderamiento».

«Ahora hay otras masculinidades. El feminismo propone otras formas de ser hombre. Uno que llora, que cuida, que no sigue la heteronorma (sic.)… Las personas trans son ejemplos de esa disidencia. Que te maten al grito de maricón tiene mucho que ver con la crisis de la masculinidad hegemónica», ha afirmado.

La titular de Igualdad ha hecho estas afirmaciones en la Universidad de Otoño organizada este fin de semana en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid. Allí ha participado en el debate titulado «Crisis del neoliberalismo, extrema derecha y horizonte feminista». Junto a la dirigente de Podemos han hablado la activista feminista Nancy Fraser, la portavoz de Podemos Isa Serra, la activista ecologista Yayo Herrero y la socióloga Beatriz Renea.