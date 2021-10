La ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene que estar en programas de televisión como Sálvame y en las revistas del corazón y de moda como Vanity Fair. Así lo han asegurado este sábado sus asesoras Clara Alonso y Ángela Rodríguez –próxima secretaria de Estado de Igualdad– en la Universidad de Otoño de Podemos. En una charla sobre Comunicación y Feminismo, ambas colaboradoras de Irene Montero han asegurado que «no se puede ser snob» y que tienen que llegar «hasta la última mujer de España».

“Sabemos que a veces nos metemos en terrenos arriesgados pero no podemos ser snob. Nos enfrentamos a otro día de ‘Irene Montero dimisión’ como trending topic en las redes pero es que estamos tan convencidas de lo que decimos, no nos importa entrar en la polémica”, ha detallado Clara Alonso, responsable de Feminismos de Izquierda Unida y directora de comunicación del Ministerio de Igualdad.

Alonso ha afirmado que estos meses en el Ministerio se saldan con un balance muy positivo. Ha indicado ante un centenar de militantes de Podemos que con la llegada de la pandemia se dio fueron al traste todos los planes que tenían para ese departamento del Gobierno.

No obstante, señala que la presencia de Irene Montero y asesoras como Ángela Rodríguez, conocida como Pam, en los debates de Telecinco sobre el docureality sobre Rocío Carrasco y Antonio David Flores es positivo. «Ese día el 016 recibió más llamadas que nunca desde que existen registros, desde que se creó en 2003», ha puntualizado Ángela Rodríguez.

Esta colaboradora de Irene Montero ha sido la elegida para sustituir a la dimitida Noelia Vera al frente de la Secretaría de Estado de Igualdad. Ha criticado a lo largo de toda su charla a los medios de comunicación por supuestamente afirmar que «una mujer bollera, gorda y fea no puede ser elegida para un puesto así». Ángela Rodríguez ha asegurado que en muchas ocasiones las mujeres de Podemos tienen «el síndrome de la impostora», porque piensan que no están a la altura del puesto que ostentan. No obstante, rápidamente cambian de parecer porque, sostiene, «están mejorando el futuro de sus hijos».

«No hay que tener ningún miedo a estar donde están las mujeres. Aunque sabemos que muchas veces puede haber polémica. Quizá es peligroso decir esto pero, es decir, como estamos tan convencidas de lo que hacemos, creemos tanto en la necesidad de articular una política pública para las tías, para las personas LGTBI, para todas las víctimas de la violencia de género, para todas las mujeres que necesitamos que estemos a su lado… no tenemos miedo», ha relatado Clara Alonso.

«Comunicar sin miedo es hacer comunicación feminista. O perdemos muchos de los miedos que nos impone el patriarcado sobre la exposición pública o estamos perdiendo la batalla. También metemos publicidad institucional en las telenovelas turcas o en las revistas del corazón. Intentamos que nuestra comunicación represente lo que somos como mujeres», ha agregado.

En la charla a demás de las dos asesoras de Irene Montero, han participado Joana Bonet, escritora y periodista, y Jenn Díaz, diputada regional de Esquerra Republicana de Cataluña en el Parlamento de Cataluña. Esta última se ha quejado amargamente en el debate de que a nivel español se están debatiendo extremos que «ya deberían estar superados».

«En el Parlament ya debatimos con la irrupción de Ciutadans sobre temas como el aborto. Ahora, llega Vox y de nuevo nos acusan de matar embriones. No podemos centrar nuestra actividad en responder a este partido porque así no avanzamos en nuestra agenda», ha comentado la republicana.