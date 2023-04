El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, marca en rojo durante la visita de OKDIARIO a esta ciudad sus dos grandes desafíos: crimen y basura, ambos en su lista de prioridades de su programa electoral. «Quiero limpiar la ciudad de delincuentes y basura», ha destacado Recuenco en su encuentro con OKDIARIO, que además ha llevado a cabo un recorrido por la ciudad, donde comprueba no sólo los grandes desafíos que ha señalado el candidato, sino que se sumerge en el día a día de los vecinos. Entre su recorrido, destaca la visita a la Cubierta, un espacio multiusos, cuyo interior y alrededores se han convertido en un foco de crimen.

«Soy un político con vocación de quemarme, de quemarme en limpiar Leganés de delincuentes y basura», ha insistido Recuenco, el cual ha insistido en la «desidia e indiferencia del Gobierno local del PSOE por la subida de un 11,7% los delitos en la ciudad, según los datos del Ministerio del Interior», en clara referencia al actual alcalde del PSOE Santiago Llorente.

Durante su recorrido, OKDIARIO también presencia una manifestación con el lema «Sin seguridad, no hay libertad», en la que las asociaciones de Policía Local mayoritarias en Leganés, protestan frente al Ayuntamiento ante la falta de personal y personal para mantener segura la ciudad. En declaraciones a este periódico, Raúl Sánchez Mateos, secretario general (CPPPM) de Leganés recuerda que «hace más de 15 años que nos prometen más plantilla y recursos», que además advierte: «Leganés ahora mismo no es seguro y faltan efectivos, relevos». En este sentido, Pablo Cardoso, portavoz de Unión de Policía Municipal (UPM Leganés) señala que «no llegamos a todos los avisos que demanda la ciudadanía y estamos sufriendo todas las consecuencias de esta falta de plantilla. Con sólo dos o tres patrullas no podemos controlar zonas como la cubierta de Leganés».

Una situación que se agrava en la Cubierta, un espacio multiusos, que se caracteriza por su delincuencia, donde hay atracos a plena luz del día. Andrea, la encargada del bar Comodín, atracado,relata manifiesta el miedo que vive: «No hay Policía y si aparecen por aquí no se les respeta».

La Cubierta se ha convertido en una zona no go (no ir en inglés), donde la Policía no entra ni patrulla a ciertas horas, por falta de seguridad, al ser una parte de la ciudad tomada por las diferentes bandas y esto habría que atajarlo.

A éste se añaden, las condiciones de insalubridad que se viven en Leganés, como el de Prado Overa, donde se escuchan este tipo de relatos: «Tenemos más de 100 hectáreas de porquería en un vertedero ilegal, el mayor de la Comunidad de Madrid es el equivalente a 200 campos de fútbol».

La única solución que propone el alcalde socialista es cercar el polígono.

Esta medida ha cerrado la salida a los vecinos empadronados en la zona por más de 25 años y legalizados por el propio Ayuntamiento, que los empadronó y hoy, les cerca, apartándoles de la ciudad tal y como denuncian ante nuestras cámaras.