Con subidas del precio de la luz del 300%, mucha gente se pregunta dónde están los sindicatos. Sobre todo porque en 2013, sólo con expectativas de subidas del 11% ponían el grito en el cielo y preparaban movilizaciones urgentes.

“Ya está bien que los salarios se hayan devaluado y hayan perdido capacidad de compra desde que comenzó la crisis, y que un producto básico y esencial como la luz pueda subir el 11 por ciento”, clamaba CCOO en su Gaceta Sindical en su número 188, de diciembre de 2013.

Para ellos había “llegado el momento de decir BASTA”, y era urgente movilizarse: “CCOO impulsará una movilización unitaria y urgente contra el ‘tarifazo eléctrico’». El sindicato se pondrá en contacto con UGT, la Cumbre Social y las organizaciones de consumidores para denunciar esta inaceptable subida del recibo de la luz y concretar una jornada de movilización sindical y ciudadana”. Por un 11% de subida. Estimada.

En enero de 2017, su delicada sensibilidad sindical volvía a llevarles a levantar la voz. UGT se manifestaba así: “El Gobierno tiene que intervenir ya ante el aumento abusivo del precio de la energía de los últimos días”. Un aumento abusivo de un… 9%. Había que intervenir y, además, había que hacerlo “de manera inmediata”. Con estos precedentes, ¿qué podríamos esperar que dijeran en 2021, con subidas del 300%?

La Nada

Pues parece que lo que era gravísimo en 2013 ó 2017, en 2021, con subidas 30 veces superiores, no es asunto sindical. No hemos podido encontrar preparativos de movilizaciones similares. ¿Será que la ciudadanía lo demandaba entonces y no lo demanda ahora?

Hemos decidido comprobarlo con un experimento sociológico. Ante la ausencia de titulares como los que veían la luz en tiempos de Mariano Rajoy, hemos creado unos similares y se los hemos enseñado a la ciudadanía a ver qué les parecían. Y nos han mostrado su alegría hasta que les hemos contado que no era verdad, que los sindicatos, esta vez, no han dicho nada de esto, dando paso a su decepción.

Acudimos a la UGT

Pero no nos hemos quedado ahí. Nos hemos ido a las puertas de UGT a preguntarles. Y ahí nos han cuestionado que los sindicatos tengan que salir a protestar por esto. Al parecer, no es materia sindical. Son otros tiempos.

Les hemos respondido que, sin embargo, sí han salido recientemente a manifestarse a favor de los presos de ETA junto con Otegi. Y también han mostrado su apoyo a los indultos de los golpistas. Asuntos que ellos deben de considerar de vital importancia para sus sindicados. Pues también lo niegan. No sólo son otros tiempos: es Matrix.