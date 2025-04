Puente dice que Jésica trabajó y resta importancia al enchufe: «La gente no se pega por 900 € mensuales»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha minimizado este martes el enchufe de Jésica Rodríguez, ex novia de José Luis Ábalos, en Ineco, empresa pública que depende de su departamento, afirmando que «la gente no se pega por estos puestos de 900 euros mensuales». Sin embargo, para la plaza en Tragsatec, la otra empresa pública en que fue colocada la joven, concurrieron hasta un total de 177 aspirantes, según declaró el director general de la misma, Juan Pablo González, el pasado 1 de abril en el Senado.

Puente, que ha comparecido por segunda vez en esta comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta, ha manifestado que «esos puestos no eran puestos muy demandados». «Madrid, un contrato de carácter temporal, por 900 euros al mes, no es precisamente algo por lo que la gente se pegue», ha alegado. En su declaración en sede judicial, Jésica dijo que cobró unos «1.060» euros mensuales sin ir a trabajar.

Además, el dirigente socialista ha querido desmarcarse de la presunta trama de corrupción que tenía como epicentro su actual ministerio. «No soy el sucesor de Ábalos, llegué 28 meses después», ha dicho Puente en su segunda comparecencia en esta comisión.

Puente ha buscado así guardar distancia con José Luis Ábalos, que estuvo al frente del Ministerio de Transportes (antes de Fomento) entre 2018 y 2021. Fue en esta época cuando la trama Koldo (por el nombre de su asistente) hizo negocio con contrataciones fraudulentas, además de protagonizar otras corruptelas, como el enchufe de parejas de Ábalos, entre ellas Jésica Rodríguez.

Tras el cese de Ábalos en julio de 2021, también fue destituido del cargo de secretario de Organización del PSOE, le sucedió Raquel Sánchez Jiménez -actual presidenta de Paradores de Turismo SA- al frente del Ministerio de Transportes hasta noviembre de 2023. Fue entonces tras las últimas elecciones generales y pese a la derrota del PSOE, cuando Pedro Sánchez nombró a Puente para dirigir esta cartera. Entre junio de 2015 y junio de 2023, Puente ejerció como alcalde de Valladolid.

Preguntado sobre el enchufe de Jésica, escort de Ábalos, en la empresa pública Ineco, dependiente de Transportes, entre 2019 y 2019, Óscar Puente ha remarcado que «yo no participé en esa contratación, no participé en ese expediente». «Yo aquí juego con las limitaciones propias de quien que no estaba ahí y tengo una visión muy parcial de las cosas. Yo tengo acceso sólo a los expedientes administrativos, no tengo acceso a los móviles de nadie, ni tengo posibilidad de interrogar a personas que están sometidas a un proceso judicial», ha enfatizado Puente.

El ministro de Transportes ha señalado que cuando compareció el pasado 28 de noviembre en esta comisión, Ineco le proporcionó una información en la que «no se aprecian irregularidades». Fue con posterioridad, ha dicho, una vez que Jésica declara ante el Tribunal Supremo en febrero de 2025 y dice que ella no iba a trabajar y que no hubo control con esta situación, cuando él percibe que esa declaración contrasta con el informe de Ineco, donde hay «justificación de su jornada laboral», indicando las horas trabajadas.

Con todo, Óscar Puente ha defendido lo que reza en este expediente y lo ha puesto a disposición de los senadores de la Comisión, donde deberá comparecer todavía Carmen Librero, la presidenta de Ineco entre 2018 y 2022. Jésica fue enchufada aquí por dos años entre 2019 y 2021. Y luego otro medio año en Tragsatec.

De esta manera, el ministro ha cargado la responsabilidad fundamentalmente en la propia Jésica y en el hermano de Koldo, Joseba García, que también trabajaba en Ineco vía Adif. Ambos se encargaron de falsear los partes de trabajo, pues la joven no cumplía con sus obligaciones laborales, según declaró ella misma ante el Tribunal Supremo.

Había «dos supervisoras»

Es más, incluso ha exculpado a los «dos supervisoras de proyecto» de Ineco a las que correspondía revisar los partes de trabajo de Jésica. «Si la persona cumplimenta (el parte) con regularidad y cuando no lo hace, se le requiere… Si hay alguien que falta a la verdad en la narración de los hechos, la que supervisa no tiene responsabilidad y ha hecho bien su trabajo», ha esgrimido Puente.

De igual modo, interrogado sobre los viajes oficiales en que Ábalos estuvo acompañado por Jésica, se ha remitido al informe que su ministerio ha trasladado al Tribunal Supremo, donde se dice que constan 13 viajes de ambos, de los que cinco se pagaron con la tarjeta de Koldo García, entonces asistente del ministro, o la que era su mujer, Patricia Uriz. Los ocho restantes no se sabe quién lo pagó. «Hace seis años yo estaba en Valladolid mientras estos viajes se producían. Yo sé lo que sé», ha remachado Puente.