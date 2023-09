La figura del mediador que Carles Puigdemont exige en las negociaciones entre Junts per Catalunya y el PSOE para llevar un control de los posteriores acuerdos alcanzados -sobre todo en materia de la amnistía y el derecho a la autodeterminación- amenaza con ser una piedra en el camino. Los socialistas, en consenso con Sumar, han pedido a Junts que renuncie a dicha figura con el objetivo de «no dejar actas de las negociaciones». Algo que incomoda a las dos formaciones que aspiran a revalidar el Gobierno de coalición.

El hecho de que una persona levante acta de todo y vele por el cumplimiento de lo acordado es una línea roja de Puigdemont y los suyos para sentarse a negociar con el PSOE. «La desconfianza con los socialistas es total», explican en Waterloo. La relación, según fuentes de Junts, había mejorado ligeramente tras las cesiones de Sánchez para la formación de la Mesa del Congreso, pero «una jugada sucia» del grupo parlamentario socialista, que no igualaba el catalán al castellano en el Congreso de los Diputados, volvió a dinamitar los puentes tendidos. Hasta el punto de que Junts no firmó la proposición de ley impulsada por el PSOE para reformar el reglamento de la Cámara y permitir así el uso de todas las lenguas autonómicas en el pleno. Una exigencia de Junts.

Tanto en el PSOE como en Sumar confiesan que ven «problemática» la figura de un mediador. Creen que un actor de estas características «alargaría mucho» un proceso de negociación que es «entre partidos». De la misma forma que no ven viable dicho relator en el seguimiento posterior de los acuerdos alcanzados por el mismo motivo de que «no es un acuerdo entre gobiernos». «Cuando se habla de un relator, eso es propio de los conflictos armados o los procesos de paz», apuntan fuentes involucradas en la negociación para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

Condiciones para negociar

El pasado martes, en Bruselas, Carles Puigdemont impuso al PSOE sus condiciones para negociar la investidura del actual presidente del Gobierno en funciones. La figura del mediador era una de ellas, junto a la de aprobar la amnistía en los dos meses que van entre el debate de Alberto Núñez Feijóo y el plazo máximo para la posible elección de Sánchez, antes de que se disuelvan las Cortes de manera automática.

Pero el fundador de Junts también reclamó el reconocimiento por parte del futuro Gobierno del derecho de Cataluña a la autodeterminación antes de empezar las negociaciones. El resto de acuerdos, respecto a transferencias competenciales y cuestiones económicas, centrarán la segunda parte de las conversaciones. Las que dirimirán el sí o el no de Junts en la votación.

Plazos para la amnistía

Los plazos para la aprobación y la efectividad de la amnistía es algo que importa mucho a Junts. El calendario impuesto por Carles Puigdemont al PSOE y Sumar, sin embargo, no es compartido por los dos partidos que participan en la negociación. Los de Sánchez y los de Díaz tienen sus dudas respecto a si debe desplegarse antes de una investidura del Gobierno de coalición, asegurando que los «ritmos» deben salir de la negociación.

Esta misma semana el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, aseguró que «lo importante es que andemos el camino, que nos comprometamos con esa medida». Unas declaraciones que no han gustado en Junts per Catalunya, que quiere cobrarse por adelantado su apoyo al secretario general del PSOE para asegurarse que los socialistas posteriormente no se echan atrás.