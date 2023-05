El PSOE apoyó excarcelar a la etarra que Bildu coló en las listas del 28M estando inhabilitada

El Partido Socialista apoyó la excarcelación de Sara Majarenas, una de las etarras condenadas de las listas de Bildu para las elecciones municipales y autonómicas de este domingo. Majarenas no podrá participar finalmente en los comicios después de que la Audiencia Nacional haya constatado que se encuentra inhabilitada hasta abril de 2028.

Majarenas, que figura como número 10 en la lista de Bildu para la Alcaldía de Astigarraga (Guipúzcoa), fue condenada a 13 años y 10 meses de cárcel por delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos oficiales y tenencia de armas sin licencia. Formó parte del sangriento comando Levante, que tenía entre sus objetivos atentar contra la que fuera alcaldesa de Valencia Rita Barberá.

Majarenas se hizo pasar por guardia civil en el momento de su detención, en 2005. Junto a ella fue arrestado Mikel Orbegozo Echarri. A ambos se les incautó numerosa documentación sobre posibles objetivos e información «muy elaborada» sobre un guardia civil, un coronel médico y el jefe de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Mislata (Valencia). Además, disponían de datos sobre dos militares y edificios oficiales de Valencia, Jaén y Cartagena (Murcia) y contaban con listados de políticos y alcaldes de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cataluña y Aragón, incluida la candidatura del PSC en Tarragona y la de ERC en Hospitalet. En el momento de su detención, ambos guardaban cuatro detonadores en una caja de galletas y un recipiente con 25 cartuchos de explosivo.

En marzo de 2017, Majarenas remitió un escrito a la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Valencia en el que aseguraba renunciar a ETA. «Yo, Sara Majarenas Ibarreta, reconozco el daño causado por la organización ETA y ante esta institución o públicamente si fuera necesario me comprometo a no utilizar vías violentas, sino únicamente vías pacíficas. No pertenezco, ni perteneceré a ETA», escribió en la nota.

El motivo de esta petición era lograr un permiso de segundo grado para cuidar a su hija de tres años, agredida por su padre, con el que pasaba los fines de semana. En el escrito, la etarra decía sentirse «una víctima» y reconocía que su «única prioridad» era estar junto a su hija. Majarenas fue trasladada entonces a un centro de acogida.

En junio de 2017, el PSOE, junto al PNV, Bildu y Podemos impulsaron una iniciativa en el Parlamento vasco en la que solicitaban al Gobierno la excarcelación de esta presa, alegando sus «especiales circunstancias». En la propuesta, los grupos mostraban su «preocupación» por la situación de la niña, alegando su derecho a estar con su madre y a vivir «sin estar separada del núcleo familiar». En concreto, pedían la excarcelación de Majarenas para que ambas pudieran «superar los terribles hechos» de los que habrían sido «víctimas» en «un entorno de estabilidad y seguridad» y con «el apoyo de su familia extensa».

Inhabilitada

Majarenas fue finalmente excarcelada el 9 de abril de 2018, tras cumplir 13 años y 2 meses de prisión. Por este motivo, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia denunció ante la Junta Electoral de Zona que no tendría cumplida su pena de inhabilitación -de diez años- hasta 2028, un motivo por el que, según la Ley Electoral, sería inelegible. La semana pasada, la Fiscalía archivó una denuncia de la misma asociación al entender que todos los etarras incluidos en la lista de Bildu habían cumplido sus condenas.

La Audiencia Nacional ha constatado finalmente que la etarra sigue inhabilitada hasta el 6 de abril de 2028. Majarenas ha recibido este jueves la notificación de que su condena de inhabilitación termina dentro de cinco años, una situación que le impide formar parte de una lista electoral.