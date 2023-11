El PSOE ha renovado su imagen corporativa del comienzo de la nueva legislatura con la bandera de España, cambiando además el lema del partido, que ahora es: «España avanza». Una modificación que ha llamado la atención, debido a que se produce tras la investidura que ha facilitado la permanencia de Sánchez en La Moncloa tras sus pactos y concesiones a los independentistas, entre las que destaca la Ley de Amnistía, exigida por Junts y ERC que marcan en rojo, precisamente, en su hoja de ruta la ruptura de la unidad de España.

La nueva imagen corporativa, como se puede ver en esta fotografía, ha presidido la sala en la que se reúne la Comisión Ejecutiva Federal, donde hasta ahora se leía «Siempre adelante», en un momento lleno de tensiones, provocadas por las concesiones anteriormente citadas, ante las que han mostrado su rechazo, entre otros, la Judicatura, por considerarla una «quiebra» de la Constitución y ha hecho que la Unión Europea ponga su lupa sobre España, además de la propia ciudadanía española en diferentes manifestaciones.

📌 En Ferraz. Nuestro secretario general y presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, ha presidido la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal. ➕ en nuestra perfil oficial en @Flickr. ⤵️https://t.co/TXZuz1AERS #EspañaAvanza 🌹 pic.twitter.com/Rre14OkmPS — PSOE (@PSOE) November 27, 2023

El lema del PSOE «España avanza» con la bandera de España no es nuevo. El PSOE ya lo utilizó durante la campaña electoral de las elecciones generales del 23 de julio y también en la presentación del acuerdo para un Gobierno de coalición con Sumar, que formalizaron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Ahora se recupera como imagen del partido junto con la bandera española, una renovación que ya se pudo ver en el acto celebrado este domingo en IFEMA (Madrid), un mitin de inicio de legislatura para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que ha buscado darse un baño de multitudes para legitimar sus pactos, su Ley de Amnistía, mencionados anteriormente, e intentar pasar página a la crisis diplomática sin precedentes provocada con Israel a raíz de las amenazas de Pedro Sánchez a Tel Aviv.

El acto estaba orientado a enseñar el músculo de Sánchez, el cual se llenó de banderas de España, tras las protestas diarias en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, contra las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas, que han acaparado también la atención internacional, destacando la cobertura que ha hecho entre otros la estrella mediática conservadora de Estados Unidos Tucker Carlson.

El PSOE organizó este acto para reivindicar el Gobierno que se acaba de formar y a la vez mostrar una imagen de fuerza y unidad después de un mes con protestas diarias ante la sede nacional del partido en la calle Ferraz y manifestaciones masivas contra la ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez.

En el acto del PSOE, también se subrayó la ausencia del principal representante autonómico del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que optó por plantar a Pedro Sánchez, en el citado acto de autohomenaje, al que también faltaron los históricos Felipe González y Alfonso Guerra.

Sánchez ha respondido a las críticas afirmando que incluso quienes protestan se acabarán beneficiando de la Ley de Amnistía porque vivirán en un país más unido y cohesionado.

Ante el clima de tensión, ha recetado «mucha calma» e incluso ha copiado un lema de la Segunda Guerra Mundial Keep calm and carry on (Mantén la calma y sigue adelante, en español), frase que se utiliza de forma masiva en los objetos de merchandising en Reino Unido y Estados Unidos. Esta semana en la hoja de rota de los independentistas se marca en rojo una reunión entre PSOE y Junts para avanzar en las concesiones de Sánchez.