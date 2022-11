El PSOE formará a sus cargos sobre el fin de la sedición: «Los españoles lo entenderán con pedagogía»

El PSOE y Moncloa están convencidos de que la derogación del delito de sedición no tendrá efectos negativos en las urnas. Aunque los barones, que son los que se juegan en primer lugar su reelección, no piensan lo mismo. Fuentes gubernamentales consultadas por OKDIARIO aseguran que «haciendo pedagogía, la gente lo entenderá». Por eso, Pedro Sánchez ha ordenado instruir a sus cargos y bases en materia de derecho para que sean capaces de convencer a los españoles de las bondades de este cambio.

La fórmula que utilizará Ferraz es la misma que, meses atrás, usó para vender los Fondos Europeos. En aquel caso fue la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la encargada de instruir a diputados y altos cargos. Ahora será la ministra de Justicia, Pilar Llop. Lo que les transmita, en unas sesiones que se celebrarán en la sede federal del partido, «tienen que explicarlo bien a los alcaldes y cargos territoriales para que defiendan la derogación del delito de sedición». «Al fin y al cabo, con esto, lo que hacemos es devolver la normalidad institucional a Cataluña y la paz social a sus calles», argumenta un dirigente socialista. Asegura que «nadie puede oponerse a ello, tras los años tan duros que hemos vivido».

Y es que pese al empeño de Sánchez en cumplir la palabra dada a sus socios separatistas, en el PSOE pocos comparten la idoneidad de legislar en esta dirección. Más aún con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina. Los socialistas se juegan ni más ni menos que el seguir al frente de cinco de los nueve Gobiernos regionales que posee en la actualidad. No es ninguna broma. Por eso, tal como publicó el pasado viernes OKDIARIO, hay cabreo entre los barones por no haberles avisado y por no tener en cuenta sus intereses electorales. Si la tramitación parlamentaria no embarranca, lo más probable es que el Congreso apruebe la sustitución de este delito, que beneficiará únicamente a los golpistas catalanes, un par de semanas antes de las elecciones del mes de mayo.

Ahora el secretario general del PSOE pretende, además, que los barones defiendan una medida que han rechazado desde el minuto uno. Algo que alguno de ellos descarta por completo: «Todavía no me he vuelto loco», asegura uno de ellos en conversación con este periódico. «No vamos a defender una decisión que se ha tomado en contra del criterio mayoritario del partido y que únicamente busca el beneficio personal del presidente del Gobierno», recuerda. Porque, a su juicio, «Sánchez sólo piensa en él, nos lleva al precipicio».