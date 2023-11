El Ayuntamiento de Barcelona valorará este viernes una declaración institucional presentada por Vox para condenar el ataque armado contra el ex fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras. Los grupos municipales de PSC, Junts y ERC aún no la han firmado, y sus impulsores dudan de que lo hagan. En cambio, estas formaciones han pactado introducir un cambio en el reglamento que permite que una declaración institucional salga adelante sin la unanimidad de todos los grupos. De esa forma, no tendrán que significarse o responsabilizarse de la caída de la propuesta.

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, ha presentado esa declaración institucional al próximo pleno municipal del 24 de noviembre, para proponer que el consistorio barcelonés condene sin paliativos el ataque contra Vidal-Quadras, que el pasado 9 de noviembre recibió un disparo en el rostro en la calle Núñez de Balboa de Madrid.

Sin embargo, la iniciativa no cuenta por el momento, ni hay visos de que lo haga, con el apoyo del Partido Socialista Catalán, de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts. En cambio, se ha producido un movimiento inédito que podría llevar adelante el pronunciamiento sobre el ataque a Vidal-Quadras sin que sea necesario que estas formaciones se manifiesten sobre esa declaración.

Según confirman fuentes a las que ha tenido acceso OKDIARIO, PSC, ERC y Junts han introducido un cambio en el reglamento municipal para poder aprobar esas declaraciones sin necesidad de que figure la firma de todos los grupos ni que cuente con respaldo mayoritario del pleno. De esa forma, quien no quiera secundar el pronunciamiento mantenerse en una posición neutral -y más discreta políticamente-.

Consultado al respecto Vox, fuentes de la formación advierten de que llegado ese caso «las declaraciones institucionales sin unanimidad no tienen mucho sentido», ya que no reflejará el sentir de todo el consistorio barcelonés.

Hasta ahora, la declaración institucional necesitaba el apoyo de cuatro quintos del pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona para ser leída durante el transcurso del pleno. Con el cambio, podrá leerse este viernes, pero sin que los grupos tengan que apoyarla.

La declaración

El textual de la declaración que Vox ha elevado al pleno municipal, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, estipula una serie de puntos:

«PRIMERO . Condenar de manera rotunda el intento de asesinato sufrido por el Sr. Aleix Vidal-Quadras».

. Condenar de manera rotunda el intento de asesinato sufrido por el Sr. Aleix Vidal-Quadras». «SEGUNDO : Mostrarle tanto a él como a su familia, todo el apoyo y calor de la ciudad de Barcelona».

: Mostrarle tanto a él como a su familia, todo el apoyo y calor de la ciudad de Barcelona». «TERCERO : Condenar con vehemencia cualquier tipo de violencia, en especial la ejercida por tener libertad de pensamiento y opinión, ya que no tiene cabida en una sociedad libre y democrática».

: Condenar con vehemencia cualquier tipo de violencia, en especial la ejercida por tener libertad de pensamiento y opinión, ya que no tiene cabida en una sociedad libre y democrática». «CUARTO: Afianzar el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona en la lucha contra el terrorismo y la violencia política en cualquiera de sus expresiones y por una ciudad más libre, abierta y democrática».

Vox recuerda en el texto de la declaración, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que Vidal-Quadras es barcelonés y ha sido concejal de Barcelona, además de vicepresidente del Parlamento Europeo, eurodiputado, senador y diputado del Parlament de Cataluña.

Gonzalo de Oro, presidente del Grupo Municipal de VOX, considera que, «esta condena y apoyo a Vidal-Quadras son necesarios, ya que se trata de una figura de referencia en la política de nuestro país».

«Al margen de diferencias ideológicas, estamos convencidos que el resto de grupos se solidarizaran contra la violencia y el intento de asesinato a Vidal-Quadras», señala De Oro.