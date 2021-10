El hombre por el que Interior ha organizado una persecución legal contra varios funcionarios de prisiones no parece ser el mejor ejemplo ni de reinserción ni de debilidad ante la presunta violencia del sistema que el departamento de prisiones insinúa que fue víctima el pasado verano. Mientras el Ministerio del Interior impulsa una investigación por un episodio de presunta brutalidad a manos de los funcionarios de la cárcel de Villena, la presunta víctima, un preso violento y multirreincidente, salió en libertad, se arrancó una pulsera de control, lo detuvieron, le pusieron otra y después de arrancarse la segunda intentó violar a una mujer en Tarancón.

Un vídeo de apenas dos minutos está trayendo unas consecuencias inesperadas para la cárcel de Villena, donde fue grabado, los funcionarios de prisiones y para Instituciones Penitenciarias. En las últimas horas se ha sabido que el Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, ya ha enviado al juzgado correspondiente las conclusiones de una investigación interna sobre la reducción de un preso a manos de funcionarios a mediados de agosto en una de las cárceles más conflictivas del territorio español.

De lo que nada se sabe todavía es de los avances de otra investigación, la que trata de determinar los detalles de la denuncia interpuesta por una subdirectora de seguridad de la citada cárcel quien asegura haber sido asaltada por varios encapuchados que la amenazaron poco antes de declarar sobre el incidente de la reducción.

Sin embargo, lo que menos publicidad está recibiendo son las andanzas del preso al que presuntamente varios funcionarios molieron a porrazos en el vídeo de la reducción. Y la verdad es que no será porque el individuo en cuestión no esté haciendo cosas, porque las hace y muy graves. OKDIARIO ya reveló que pese a lo declarado y lo visto en el vídeo, el interno no sólo no tenía lesiones en su cuerpo, sino que los lesionados fueron los funcionarios que lo redujeron con defensas flexibles incapaces de dejar lesiones.

Lo dejaron libre dos veces

De lo que Interior tampoco suelta ni prenda es de que se trata de un interno violento, con más de medio centenar de incidentes graves en prisión, multirreincidente y con graves delitos a sus espaldas como intentos de agresión sexual. De él sólo se destaca que es un preso PAIEM, con alteraciones psiquiátricas, pero no se cuenta el resto. Como por ejemplo que cumplió su condena el pasado 17 de octubre y que fue puesto en libertad con una pulsera telemática para evitar que se acercara a las zonas en las que viven las víctimas de sus delitos. Se la arrancó nada más salir y la Guardia Civil tardó horas en volver a detenerlo. ¿Y qué pasó cuando lo llevaron de vuelta a la cárcel? Que le pusieron otra pulsera y lo volvieron a dejar en libertad.

Veinticuatro horas más tarde también se arrancó la segunda pulsera, pero las consecuencias de su deficiente custodio fueron mucho peores. Salía de la prisión de Estremera y muy poco tiempo después de arrancarse el segundo dispositivo intentó agredir sexualmente a una mujer en la localidad conquense de Tarancón.

La víctima denunció al día siguiente de los hechos y pusieron a su agresor en busca y captura. Al delito de agresión sexual en grado de tentativa le sumaron que había roto dos pulseras de control telemático, lo que vendría a equivaler delitos de quebrantamiento, por lo que si lo detenían ingresaría directamente de nuevo en la cárcel. Y así fue. Horas más tarde el agresor de la mujer era detenido y se encuentra en la cárcel de Cuenca.

Un palo de escoba roto

Es curioso que la investigación de una reducción dentro de prisión, hay decenas a diario, se esté investigando después de la filtración de un vídeo custodiado por la dirección de la cárcel de Villena. La misma dirección que felicitó a los funcionarios por haber conseguido reducir al interno violento que los atacó con un palo de escoba roto a modo de pincho carcelario.

La investigación sigue su curso y ahora serán un juez quien decida si la actuación de los funcionarios tiene indicios de ser delictiva. Mientras tanto, sigue sin saberse nada de los presuntos agresores de la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena. Está claro que los 120 segundos de vídeo filtrados está trayendo consecuencias gruesas para todos sus protagonistas, y, lo peor, es que también para personas que nada tienen que ver con este asunto, como la joven agredida en Tarancón.