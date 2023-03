La presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, se quedó muda este martes en la Comisión Mixta del ente público después de que el senador del PP Javier Lacalle le pidiera explicaciones por la exclusión de OKDIARIO de la revista de prensa en el programa La noche en 24 horas pese a tener mayor difusión que otros digitales aquí recogidos. Lacalle mostró a Elena Sánchez en la Comisión Mixta el informe de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) que refrenda que OKDIARIO tiene más de dos millones de lectores y más de 2.600.000 visitas.

«¿Qué criterios sigue usted, con sus directivos, para hacerse eco de algunos medios de información digital?», fue la pregunta parlamentaria que Lacalle, electo por Burgos, formuló a Elena Sánchez en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades.

Ante ello, la presidenta interina del ente público esgrimió que «el único criterio que se sigue lo siguen los profesionales de la información» y señaló que éste «no viene marcado por la dirección». Así, aludió a un «criterio profesional basado en la relevancia del contenido publicado por el medio, ya sea digital o un medio analógico».

«Es en La noche en 24 horas, donde además de los periódicos en papel, también se muestran diariamente las portadas de varios medios digitales. En concreto, aunque algunos días esto varía, los medios digitales habituales son El Confidencial, Eldiario.es, Infolibre, El Español, Público y nuestra propia web RTVE.es», declaró Sánchez.

«Entre los muchos medios que hay en el mundo digital, cogemos, los profesionales que cada día trabajan en los informativos, aquellos que destacan por su credibilidad, prestigio, difusión y tratando siempre de respetar una visión plural de la actualidad», manifestó la presidenta interina. El programa La noche en 24 horas está presentado y dirigido por Xabier Fortes.

«Pluralidad»

Ante ello, Lacalle denunció que «si hay una coincidencia siempre es la misma y es la proximidad y cercanía (de la dirección del ente público) al Gobierno de Pedro Sánchez». «Es decir, usted omiten aquellos medios que son críticos con sus amigos del Gobierno. Y esto es lo que no es serio, señora presidenta. Mire, un ejemplo, siguiendo OJD, OKDIARIO tiene más de dos millones de espectadores, de lectores, concretamente se visitan más de 2.600.000 páginas, y no aparece», subrayó el senador del PP, evidenciando así como otros medios de menor difusión sí salen en pantalla.

«Ustedes automáticamente están excluyendo a aquellos medios que no les gusta al Gobierno. Y nos les gustan porque nos recuerdan la relación de agresores sexuales que están saliendo a la calle y otra serie de consecuencias fruto de lo que está haciendo el Gobierno. Que ustedes no comparten y que reciben indicación muy directa de Moncloa para que no aparezcan. Eso es lo que le pedimos, que podamos tener una televisión de todos, competitiva, plural, que sea vea por la ciudadanía española, le pedimos eso pluralidad y objetividad», remachó Lacalle.

Una intervención con la que el senador del PP dejó a Elena Sánchez sin argumentos, puesto que la presidenta interina de RTVE renunció a tomar la palabra en el turno de réplica.