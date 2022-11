El ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos Pablo Iglesias acusó a la que fuera alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de ser «esposa de» y de que «su su única fuerza es ser esposa de su marido», en alusión al ex presidente del Gobierno, José María Aznar. El PP de la Comunidad de Madrid ha rescatado estas declaraciones a raíz de la polémica con la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que una diputada de Vox ha acusado de que su «único mérito» es «haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias».

En 2014, el que fuera dirigente de la formación morada protagonizó un ataque machista a Ana Botella. Fue en el programa de La Sexta Noche, un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. «Es una pena que en un día como hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a las mujeres valientes. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación…y además de belicista, es una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido», afirmó Pablo Iglesias.

«En un día como hoy, 8 de marzo, me gustaría felicitar a las mujeres de mi país y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella», apostilló Iglesias para arremeter contra la que por entonces era alcaldesa de Madrid.

La polémica

El PP de la Comunidad de Madrid ha rescatado a través de las redes sociales estas palabras del ex líder podemita. Para ello, ha utilizado como imagen la intervención que realizó Irene Montero este jueves en el Congreso, después de que Vox la acusara de ser «libertadora de violadores» por la Ley del sólo sí es sí, ley que impulsó la ministra de Igualdad y que está permitiendo la rebaja de condenas de los agresores sexuales.

🔊 Sube el volumen. pic.twitter.com/oiVyikj2wW — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) November 24, 2022

Montero optó por hacerse la víctima y pidió la palabra en el hemiciclo desde su escaño. Lo hizo visiblemente nerviosa y para pedir que el Diario de Sesiones incorporarse la «la violencia política que», en su opinión, se estaba «ejerciendo en la sede de la soberanía popular». «Para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen», señaló. «Las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos», exclamó Montero, que fue aplaudido por los diputados de PSOE, Podemos y del resto de socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

La polémica se originó por la intervención anterior de la diputada de Vox Carla Toscano. Se refirió a Irene Montero como «libertadora de violadores» por la Ley del sólo sí es sí. «No descarto que esta reducción de las penas se haya hecho con premeditación y alevosía», apostilló. Toscano también reprochó a Montero sus insultos a los jueces afirmó que «el único mérito» de la ministra de Igualdad es «haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias».

«Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años estudiando Derecho cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias», enfatizó Toscano desde el estrado del Congreso.