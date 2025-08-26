El PP sobre suspender el pleno el día que declara Begoña Gómez: «No ha pasado en 47 años de democracia»

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha instado al PSOE a dar explicaciones tras solicitar la suspensión del pleno el día 11 de septiembre. La fecha, sin embargo, está marcada en el calendario del Ejecutivo al coincidir con la comparecencia de la mujer del presidente, Begoña Gómez, ante el juez, imputada por malversación. Según denuncia el PP, esta petición no se ha vivido «en 47 años en democracia».

El PSOE había justificado esta petición en que ese día se celebra el Día de Cataluña, la Diada.

Pero, casualmente, coincide con la declaración de la esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante el juez Peinado tras ser imputada por malversación en la contratación de su asesora Cristina Álvarez.

Este martes, tras ser preguntada en los pasillos del Congreso, Muñoz ha cuestionado que esa petición responda únicamente a un acuerdo con sus socios separatistas. «No sé si lo hacen porque no quieren un pleno el mismo día en que tiene que comparecer ante un juez la mujer del presidente del Gobierno», ha destacado.

Muñoz ha añadido que en el Gobierno están «paralizados» y que por ello «no les importa no tener un pleno un jueves». En tal caso, ha proseguido, «no nos han dado explicaciones más allá de que no quieren que no haya pleno».

«No sé si el PSOE se refiere única y exclusivamente a la fiesta del 11S o si se refiere a una norma para todas las fiestas autonómicas», ha destacado la diputada del PP.

Así, ha recordado que durante 2024 varias comunidades autónomas celebraron sus fiestas en coincidencia con las sesiones en el Congreso.

Suspender el pleno

Ha sido el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, el encargado de anunciar la iniciativa de su grupo. Según ha manifestado, se solicita para respetar la celebración del Día de Cataluña, conocido también como Diada, y en el que cada año se convoca una manifestación por parte de las entidades separatistas.

El calendario de sesiones previsto para esa semana, insta a los días 9 y 11 de septiembre precisamente como días para la celebración del Pleno en la Cámara Baja. De no hacerlo, denuncian en el PP que se estaría limitando el trabajo de todos los grupos parlamentarios, incluido el de la oposición, a la hora de llevar a cabo la primera sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez tras el periodo estival.