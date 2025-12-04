El archivo de la falsa desaparición de mamografías deja al PSOE sin estrategia para las andaluzas

El archivo de la denuncia presentada por la asociación AMAMA, afín al PSOE, sobre un supuesto «borrado o modificación» de mamografías ha supuesto un duro golpe para la estrategia política de los socialistas andaluces, que han utilizado esta falsa acusación como eje de su ofensiva contra el Gobierno de Juanma Moreno. La Fiscalía de Sevilla ha concluido que no existió manipulación alguna y que todo se debió a un colapso del sistema por el elevado número de accesos a la plataforma ClicSalud. El PSOE andaluz de María Jesús Montero, sin embargo, sigue sin pedir perdón por todas las mentiras vertidas para atacar a Juanma Moreno. Escondidos; los socialistas se han quedado sin estrategia para intentar minar, aunque sea un poco, la mayoría absoluta de Juanma Moreno.

La investigación, abierta desde octubre tras la denuncia de AMAMA, ha revelado que los historiales clínicos no han sido alterados. El Ministerio Público ha determinado que los registros médicos estaban intactos y que el fallo se originó por la avalancha de pacientes que quisieron consultar sus pruebas tras conocerse errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama. AMAMA había sostenido que más de 4.000 mujeres podían estar afectadas, pero después reconoció que esa cifra correspondía al número de llamadas y consultas recibidas, y no a casos confirmados.

Pese a este varapalo judicial, las socialista de AMAMA mantiene su intención de recurrir la decisión de la Fiscalía. Su presidenta, Ángela Claverol -simpatizante socialista- ha asegurado que siguen contando con 262 mujeres que presentarán reclamaciones patrimoniales ante el Servicio Andaluz de Salud, en su mayoría por haber desarrollado cáncer tras retrasos en el diagnóstico.

El Gobierno andaluz ha aprovechado el archivo para pasar al contraataque. El consejero de Salud, Antonio Sanz, ha acusado a la izquierda de «usar el cáncer como arma política» y ha cargado directamente contra Pedro Sánchez, María Jesús Montero e Inma Nieto. Esta última mostró en el Parlamento una mamografía supuestamente manipulada, algo ahora desmentido por el decreto fiscal firmado el 26 de noviembre. Desde el PP, además, Toni Martín ha exigido la dimisión de Nieto y ha criticado a la socialista Ángeles Férriz por sus acusaciones de «negligencia».