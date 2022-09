La producción, asegura el convenio firmado entre Moncloa y la productora, «en ningún caso presentará caracteres propios de propaganda o publicidad partidista o política».

Dos capítulos

El documental se estructurará «en una temporada de dos episodios de, aproximadamente, cuarenta y cinco minutos de duración cada uno, teniendo derecho los productores, que no obligación, a la grabación de una segunda temporada de otros dos episodios adicionales». Es decir, que dependiendo del éxito de esa primera entrega se podría producir una segunda.

Entre las cláusulas del convenio se incluye, explícitamente, la de no utilizar material del rodaje para otros fines que no sean la producción final. Es decir, que el material de tomas falsas o metraje grabado de forma accidental no podrá ser utilizado por la productora sin consentimiento de Sánchez.