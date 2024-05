El PP lleva al Senado al alto cargo del círculo de Sánchez que recibió las cartas de Begoña Gómez

El PP ha registrado este viernes una lista de 32 nuevos comparecientes en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo (que se suman a los 63 anteriores), en la que ha incluido finalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ya había anunciado Alberto Núñez Feijóo. Además, los populares han añadido a David Cierco, el alto cargo del círculo de Sánchez que recibió las cartas de recomendación de su mujer, Begoña Gómez; a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la ex titular de Economía Nadia Calviño, entre otros.

En esta ampliación de la lista de comparecientes (ver documento aquí), el PP no ha incluido a la propia Begoña Gómez, si bien Feijóo ha reiterado que su partido esperará al desarrollo del sumario para ver si citan a la mujer de Pedro Sánchez a esta comisión de investigación del Senado.

El pasado miércoles, Sánchez se mostró dispuesto a comparecer (en una fecha todavía por determinar por la Comisión), y sobre su mujer se pronunció en estos términos: «Si quiere llevar a mi esposa a comparecer en el Senado, será su responsabilidad, pero irá también, encantada», manifestó en la tribuna de Congreso de los Diputados.

Precisamente, el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha llamado a declarar como testigo David Cierco, ex director general de la empresa pública Red.es, el próximo 6 de junio. Cierco, al frente de este organismo público cuando la mujer del jefe del Gobierno remitió sendas cartas recomendación para la UTE integrada por una empresa de su socio, Carlos Barrabés, perteneció al clan de la tesis fake de Pedro Sánchez, esto es, al grupo del ex ministro Miguel Sebastián, como reveló OKDIARIO. Asimismo, fue candidato del PSOE en 2011 a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón, lugar de residencia de Sánchez y Begoña Gómez antes del traslado a la Moncloa.

David Cierco formó parte -como Pedro Sánchez- de Economistas 2004, el lobby socialista liderado por Sebastián que hizo oposición al Gobierno de José María Aznar, contribuyó a la redacción del programa electoral del PSOE para las generales de aquel año y luego configuró en buena medida la Oficina Económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

A nivel orgánico, Sánchez y Cierco también trabajaron juntos en el PSOE desde el año 2009, ambos fueron designados coordinadores federales de dos de las seis organizaciones sectoriales que creó Ferraz. Al primero le encargaron la organización sectorial de Emprendedores, Trabajadores Autónomos y Economía Social, y al segundo, la de Sociedad de la Información. Del trabajo de estos grupos sectoriales se dio cuenta en el informe de gestión presentado por la dirección del partido en el 38 Congreso que los socialistas celebraron Sevilla en febrero de 2012.​ Incluso hay foto de ambos juntos, como publicó este periódico.

Entre los nuevos comparecientes también figuran las ex ministras Raquel Sánchez y Arancha González Laya. De igual modo, el PP ha añadido al listado de comparecientes el nombre del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, y el su ex asesor Antonio (Toño) Fernández Menéndez, administrador de la empresa Obras Públicas y Regadíos. Koldo García, ex asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, medió por esta compañía en febrero de este mismo año con el actual presidente de ADIF, Ángel Contreras, para beneficiarse de la adjudicación de un contrato, según los investigadores.

Preguntas sin respuesta

«Desde que estalló la trama, Sánchez no ha dado las explicaciones oportunas, ni se han asumido responsabilidades. Por eso traemos forzado al presidente del Gobierno al Senado para que pueda arrojar luz a este escándalo que protagoniza», señaló este viernes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

«Sánchez ha rechazado todas oportunidades que ha tenido para dar explicaciones y por eso tiene que venir al Senado. La última fue esta semana en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde el presidente Feijóo planteó numerosas preguntas que no fueron respondidas, y quiso desviar los problemas internos del Gobierno hablando de Ucrania y Palestina», criticó García.

En este sentido, la portavoz recordó que Feijóo preguntó al presidente del Gobierno estas dos cuestiones clave que quedaron sin respuesta: «¿Si hubiese sabido que su esposa avalaba al peticionario de un concurso, se lo habría otorgado? ¿Le ha preguntado a su esposa para qué firmó papeles inútiles que la pueden involucrar en un proceso penal?», apuntó García.

«Pese a la valentía con la que Sánchez parecía estar dispuesto a venir al Senado el otro día, una vez más, sus hechos dicen lo contrario. Y lo dicen porque sólo lo ha hecho una vez al Senado en toda la legislatura», sentenció la portavoz del PP en la Cámara Alta. Los populares también han formulado nuevas peticiones de documentación al Gobierno.