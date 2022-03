El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Donald Tusk, ha recibido como una «triste sorpresa» la noticia del acuerdo entre el PP y Vox para formar Gobierno en Castilla y León y espera que sea «un incidente» y no una tendencia en España. Tusk ha arropado con elogios a Pablo Casado, que asistió a la reunión, y ha dado una versión muy particular de su turbulenta salida la dirección del PP: «Dimitió por no querer pactar con la extrema derecha ni flirtear con radicales».

“Casado, nuestro colega que ha participado en el encuentro de hoy y que como sabemos dimitió de su puesto, era una garantía personal para evitar que el Partido Popular, en el centroderecha, tuviera flirteos con los radicales y de extrema derecha como Vox”, dijo Tusk este jueves en París, durante una reunión de líderes del PPE previa a la cumbre informal de jefes de Estado europeos en Versalles.

En el encuentro de conservadores europeos, dedicado al conflicto ucraniano y a evaluar la postura del partido ante esta crisis y la respuesta de las instituciones europeas, Tusk criticó a líderes de la extrema derecha europea, como Marine Le Pen, Éric Zemmour, Matteo Salvini o Viktor Orban, por su tradicional apoyo al presidente ruso, Vladímir Putin.

Preguntado por el pacto mediante el que Vox entrará en un gobierno autonómico gracias a un acuerdo de legislatura con el PP de Castilla y León, abriendo el camino para nuevos pactos en el futuro, Tusk dijo que espera que sea «un incidente y no una tendencia en la política española».

«Es una señal muy fuerte para nosotros de que tenemos que luchar contra estos deseos de construir fuerzas políticas en apariencia fuertes pero que a largo plazo suponen una capitulación», advirtió Tusk, ex primer ministro de Polonia y anterior presidente del Consejo Europeo, al cierre del encuentro en el que también participó Casado como líder del PP español, cargo que dejará próximamente.

Sánchez da lecciones sobre pactos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de «pésima noticia para la democracia española» el pacto alcanzado entre el PP y Vox en Castilla y León para un Gobierno de coalición y ha advertido de que «lo pagarán caro» ya que muchos votantes ‘populares’ no entenderán el paso de la formación conservadora.

Sanchez ha realizado estas declaraciones en Versalles, donde ha acudido a la Cumbre informal de la UE que se celebra hoy y mañana en Francia. Al ser preguntado por el pacto entre el PP y Vox en Castilla y León ha dicho que se hacía eco de lo afirmado por Donald Tusk, y ha afirmado que se trata de una «pésima noticia» para la democracia española.

Además, Pedro Sánchez considera que este acuerdo también es una pésima noticia para el propio Partido Popular, del que ha asegurado que

esta decisión que han tomado hoy «la van a pagar cara en términos políticos».