El PP: «Las cesiones no pararán, Sánchez es un presidente extorsionado»

El Partido Popular ha criticado este sábado la nueva reunión celebrada por el Partido Socialista y Junts en Suiza, la primera tras la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados.

«El partido de Sánchez ha paralizado los Presupuestos de todos los españoles pero no la subasta a Puigdemont, con lo que el Gobierno renuncia a las cuentas públicas pero no a nuevas cesiones. Mientras Sánchez paraliza España, acelera en Suiza», han denunciado desde la dirección de Génova.

El PSOE y Junts han informado este sábado de que han mantenido una nueva reunión, la cuarta desde que ambos partidos suscribieran un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, el pasado mes de noviembre.

En la cita se analizó la recién aprobada Ley de Amnistía, un trámite que, según apuntan, permitirá poner en marcha una fase de la negociación con la activación de dos nuevos equipos de trabajo: uno sobre los «déficits y limitaciones del autogobierno» y otro sobre el «reconocimiento nacional de Cataluña».

En el idéntico comunicado con el que la dos formaciones han informado del encuentro no se especifica quiénes han participado en el mismo, cuándo ha tenido lugar exactamente ni si estaba presente el embajador salvadoreño Francisco Galindo, que ejerce de «mediador» según lo acordado por los dos partidos.

La nota únicamente señala que la reunión se ha producido en Suiza y que durante la misma «se ha puesto en valor la aprobación de la Ley de Amnistía, que era una de las condiciones pactadas para poder abordar la resolución del conflicto político» catalán.

«La aprobación de la ley permitirá a las partes poner en marcha los equipos de trabajo en los dos grandes ámbitos acordados, que se añadirán a los que ya existen en el ámbito de la lengua catalana y de la ley de delegación de competencias en inmigración, y asegurar el cumplimiento del acuerdo de Bruselas», concluye el comunicado difundido, respectivamente, por PSOE y Junts.

Esos dos «grandes ámbitos permanentes» de trabajo recogidos en aquel documento toman como base las «aspiraciones de la sociedad catalana y las demandas de sus instituciones». El acuerdo cita, en concreto, las relacionadas con «la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña».

«Las cesiones no pararán»

«Como advertimos, la aprobación de la Ley de Amnistía no es suficiente para Junts, que sigue amenazando con la autodeterminación mientras se reúne con los socialistas fuera de la UE. El PSOE pone en pausa el Congreso, donde hay que resolver problemas urgentes de los españoles, y corre raudo a solucionar los de un fugado de la Justicia», han criticado desde el PP.

Advierten, asimismo, que «las cesiones no pararán y nosotros no dejaremos de combatirlas porque los españoles no merecen un presidente extorsionado».

«No hay proyecto alguno para España, sólo una entrega incondicional a un independentismo que cada día se crece más», han subrayado desde Génova.

Por ello, exigen a Sánchez y a Illa «aclarar ya la nueva contrapartida a Puigdemont».

«¿Acaso le han prometido poder estar en España tras las elecciones catalanas? ¿Van a seguir la hoja de ruta que les marca Junts para presionar a los jueces a la hora de aplicar la Ley de Amnistía? ¿Han hablado de referéndum de autodeterminación?», señalan.

«Este presidente extorsionado por el independentismo sólo puede ofrecer como foto de campaña del PSOE para las elecciones europeas la de Puigdemont entrando triunfante en España», añaden.