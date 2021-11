El PP abre la puerta de salida a Cayetana Álvarez de Toledo después de que la ex portavoz de la formación en el Congreso haya publicado un libro en el que carga contra Pablo Casado y otros dirigentes del PP. Así se lo ha trasladado el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos. «Si no le ilusiona el proyecto de Casado, que dé un paso atrás», ha señalado.

«Imagínese que por cuestiones de la vida, considero que ya no estoy ilusionado con el proyecto político o que no me encuentro a gusto en la política, pues daría las gracias por haberme permitido estar en este lugar y representar a mi tierra, Málaga, y daría un paso atrás», ha afirmado Montesinos este jueves en una entrevista a La Hora de La 1 de TVE al ser preguntado sobre las desavenencias de Álvarez de Toledo con la dirección del PP.

El dirigente del PP ha admitido que él entró en política hace más de dos años porque considera que Pablo Casado debe ser el presidente del Gobierno, especialmente cuando Pedro Sánchez es el «peor» jefe del Ejecutivo de España. «Estoy en política porque considero que Casado tiene que ser presidente del Gobierno, porque creo que Sánchez es el peor presidente y que hay que abrir una nueva etapa», ha sostenido.

Sobre si Cayetana Álvarez de Toledo debería dejar su escaño en el Congreso, Pablo Montesinos ha defendido que si él no estuviese «contento o de acuerdo con el devenir político» del PP o si perdiera «la ilusión y las ganas de trabajar» en el proyecto de Casado, «daría un paso atrás». «No voy a hablar por los demás. Yo le diría mi percepción personal», ha remarcado.

La sanción a Cayetana

La ex portavoz del PP en el Congreso reconoció hace unos días que rompió la disciplina de voto en la Cámara Baja al votar en blanco en el acuerdo pactado en el TC. La formación planea actuar contra ella «como haría con cualquier diputada», según ha defendido Montesinos. «Cuando no se cumple la disciplina de voto, los órganos internos hacen su trabajo», ha apostillado.

«Es un procedimiento habitual y estándar que se lleva a cabo en el caso de Cayetana Álvarez de Toledo o de cualquier o otro diputado que considere que, por las cuestiones que considere oportunas, no cumple la disciplina de voto sobre las cuestiones que están muy claras en el reglamento interno», ha destacado. Álvarez de Toledo ya dijo este miércoles que no tiene intención de abandonar su acta en el Congreso y que asumirá las consecuencias del procedimiento abierto.