La ex portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, publica este jueves Políticamente indeseable (Ediciones B), un libro en el que arremete contra los dos máximos dirigentes de su formación: del presidente, Pablo Casado, dice que es un «veleta», y del secretario general, Teodoro García Egea, que «su forma de entender la política son las pelotas y el peloteo».

Recuerda la todavía diputada del PP que el primer acercamiento con Casado se produjo antes de que se convocaran las primarias del PP de 2018, aquellas en la que salió elegido como el sucesor de Mariano Rajoy. «Me citó en la cafetería de la antigua residencia de estudiantes en El Pinar. Quería que me sumara a la campaña todavía soterrada para convertirle en el próximo líder del PP. Le dije que siempre había trabajado para gente más inteligente y valiente que yo, y no me sumé», le trasladó Cayetana a Casado.

A pesar de ello, la diputada estableció «un hilo de contacto». A principios de 2019, cerca de la Puerta de Alcalá de Madrid, ambos se volvieron a reunir. Casado le dijo lo siguiente: «Cayetana, sé lo que opinas de los partidos y que tu primera experiencia en política no fue fácil ni feliz. Pero ahora todo será distinto. Yo no sólo respeto tu libertad, sino que te pido que la ejerzas. Quiero que traigas el espíritu de Libres e Iguales al PP. Que des la batalla ideológica y cultural a la izquierda y el nacionalismo, ahora en nombre de mi partido, que es el tuyo». El líder del PP le ofreció ser candidata por Barcelona al Congreso en las elecciones de abril de ese mismo año.

«Era la única oferta que no podía rechazar», cuenta Cayetana Álvarez de Toledo en su libro. «Pablo Casado representaba la esperanza de los que habíamos abandonado el PP hartos de la pasividad de Mariano Rajoy ante el desafío separatista de Cataluña», añade.

A pesar de ello, no terminaba de fiarse por completo del presidente del PP: «Vanidades y veleidades al margen, había algo de Casado que no acababa de convencerme. Me parecía, sí, un hombre de empatías variables. Un camaleón sentimental. Lo que castizamente se llama un bienqueda o un veleta».

Para Cayetana, la ambición que mueve a Pablo Casado no es otra que el «miedo» y la «pleitesía». «Son tales sus ganas de caer bien que acaba adaptando su posición a la de cada uno de sus interlocutores, aunque sean incompatibles entre sí. Por agradar, muere», sentencia sobre el líder del PP.

«Pelota» y «bulldozer»

En Políticamente indeseable, el otro objetivo de sus críticas es Teodoro García Egea. Le llama «bulldozer» por su actitud autoritaria y querer tener el control «absoluto» del grupo parlamentario del PP en el Congreso. «Busca el control absoluto también en los medios, los empresarios, los jueces… Con la misma combinación de palo y zalamería. Su forma de entender la política son las pelotas y el peloteo», afirma Cayetana Álvarez de Toledo.

A Egea le acusa también de querer «limitar al máximo mi autonomía, influencia y margen de maniobra» en el partido. «Los diputados no pueden comprar una bolsa de patatas fritas sin su consentimiento», asegura para denunciar su actitud.

«Cuando era portavoz me preguntaba cómo era posible tener que dedicar tanto tiempo y energía a este hombre. Es un arquetipo y perfiles como el suyo proliferan en los partidos. Son políticos de los que no se recuerda ninguna idea original ni realmente valiosa. Pero acaban imponiéndose por la pura fuerza de su ambición. Buscan el poder y lo ejercen de manera despótica, teocrática. Teodocrática», sostiene en su libro.