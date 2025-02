Podemos propone el «tiro al fachón» contra los dirigentes de Vox

El diputado de Podemos, Víctor Egío, ha propuesto el «tiro al fachón» contra los dirigentes de Vox en la Asamblea de Murcia. El miembro de la formación morada ha atacado al partido conservador en medio del debate de una moción para la restauración de la práctica del tiro al pichón en la formación de Murcia. Egío ha planteado «una nueva modalidad deportiva» en la que se propone lanzar «desde una colina en parapente» a diputados de Vox mientras los tiradores «practican su puntería».

La respuesta no se hizo esperar desde Vox, donde han señalado que «la izquierda radical vuelve a mostrar su verdadera cara» al deslizar la posibilidad de «disparar» a los dirigentes y diputados de la formación verde. «Podrían celebrarlo en Paracuellos, donde los comunistas ya demostraron su puntería y su maldad sin límites», han añadido, tras la macabra idea del diputado Víctor Egío en la Asamblea de Murcia.

«No al tiro al pichón, sí al tiro al ‘fachón’», ha sentenciado en su intervención Egío, quien lo vende como una de las «propuestas» de Podemos, «para que luego no digan que sólo criticamos». Antonio Martínez Nieto, presidente de la comisión y miembro de Vox, retiró estas manifestaciones del diario de sesiones, no sin antes tachar las palabras del podemita de «deplorable amenaza», que «pasará a la historia de la Región de Murcia como uno de los momentos más oscuros y vergonzosos».

La moción, propuesta por Vox, sobre la restauración de la práctica del tiro al pichón en la Región de Murcia fue aprobada tras la votación en la Asamblea con voto a favor de la formación impulsora de la misma y del PP. El PSOE se ha abstenido, mientras que Podemos ha votado en contra, si bien no ha servido para evitar la mayoría y el regreso de esta práctica.

Vox exige disculpas y Egío se niega

Desde Vox han exigido al diputado podemita Víctor Egío una disculpa pública tras su ataque, haciendo ver, en palabras de Martínez Nieto, que «el respeto y la convivencia democrática deben ser los pilares de cualquier debate político».

El propio Egío ha reaccionado a través de las redes sociales y publicado un mensaje en su cuenta de X en el que acusa a los conservadores de querer «matar la ironía» además de «matar pichones». «Se pongan como se pongan el tiro al pichón nunca será un deporte y los que apoyan esta barbaridad solo tienen un nombre: sádicos. De manual», ha publicado el podemita, después de que la moción de Vox saliera adelante y que la modalidad del tiro al pichón quede restaurada en Murcia.