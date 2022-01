Podemos ha encajado otro revés de los letrados del Congreso en su última intentona por suspender al diputado de Vox que puso el himno de la Policía y la Guardia Civil en un acto de la formación morada y sus socios -titulado Los seis de Zaragoza- donde se criminalizó a jueces y agentes. Los servicios jurídicos de la Cámara han instado a la Mesa a rechazar -y así ocurrirá este martes- el escrito de reconsideración con el que Podemos pretendía impugnar la decisión de la misma de no considerar materia sancionable la acción del diputado Manuel Mariscal y otro parlamentario de su grupo, Luis Gestoso.

La Mesa del Congreso del 21 de diciembre declinó abrir expediente disciplinario a Mariscal y Gestoso. Y ello, incluso con el visto bueno del PSOE, cuyos representantes en el órgano de gobierno de la Cámara no vieron base reglamentaria para actuar contra sendos diputados, desmarcándose así de sus socios en el Gobierno de coalición. Se da la circunstancia de que PSOE y Podemos tienen mayoría absoluta en la Mesa.

Vox cuela el himno de la Policía y la Guardia Civil en el acto de Podemos contra jueces y agentes https://t.co/3tPYs7Gfto — okdiario.com (@okdiario) December 15, 2021

A Unidas Podemos no le gustó la decisión y además de cuestionar a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, anunciaron que presentarían un escrito de impugnación al respecto. Sin embargo, los letrados del Congreso señalan en su propuesta -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- que no cabe solicitud de reconsideración en este caso, puesto que la Mesa ya acordó que «no concurre el presupuesto de hecho contemplado en los artículos 101 y 106 del Reglamento de la Cámara, no procediendo, en consecuencia, la imposición de ninguna sanción».

«Todo ello, sin perjuicio de reiterar tanto el carácter reprobable de comportamientos como el descrito, como el compromiso de la Mesa en realizar todos los esfuerzos necesarios para que los mismos no vuelvan a producirse», añade el escrito de los letrados.

Seis agentes heridos

El pasado 15 de diciembre, el diputado por Toledo y vicesecretario de Comunicación de Vox, Manuel Mariscal, hizo sonar los himnos de la Policía y la Guardia Civil para boicotear el acto que había montado Podemos en apoyo a los radicales condenados por los graves disturbios ocurridos durante un mitin de Vox en Zaragoza en 2019. En los altercados resultaron heridos seis agentes de Policía, uno de ellos de gravedad.

Mariscal se camufló entre el público asistente en la sala Clara Campoamor y logró que en pleno acto sonaran los himnos de la Policía y la Guardia Civil descolocando a ponentes y asistentes, entre los que se encontraban los portavoces de Podemos, ERC y Bildu en la Cámara baja, Pablo Echenique, Gabriel Rufián y Mertxe Aizpurua. La melodía sonó justo cuando estaba interviniendo la dirigente de la formación proetarra.

«Por primera vez en democracia un grupo parlamentario, Vox, sabotea en el Congreso un acto de otro grupo, de Unidas Podemos», llegaron a decir los de Ione Belarra, cuyo grupo está presidido por Jaume Asens en la Cámara Baja.