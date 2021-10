La polémica aerolínea Plus Ultra, que acaba de recibir un rescate de 53 millones de euros, se convirtió en protagonista por sus relaciones con destacados chavistas y por su eminente negocio con la Venezuela de Maduro. Pero no fue su única área de actividad. La compañía ha trabajado también de la mano de Cubana de Aviación y para ayudar a la aerolínea bandera del principal aliado de Maduro.

Cubana de Aviación cuenta con una flota de aviones antiguos y mal catalogados. La Unión Europea, de hecho, tiene regulaciones de seguridad y medio ambiente que impiden en muchas ocasiones que las aeronaves de esta compañía cubana puedan operar en territorio comunitario.

Gracias a ello, de hecho, Plus Ultra encontró su hueco para operar en favor de los intereses de la aerolínea cubana. Plus Ultra, de este modo, se ha convertido en una compañía de apoyo para realizar vuelos hacia Europa con el Airbus A340, empleando para ello contratos denominados de wet leasing.

La ayuda de la rescatada Plus Ultra se convierte en estratégica en este tipo de vuelos, porque lo cierto es que las dificultades económicas de Cubana de Aviación le impiden renovar de forma recurrente sus aeronaves o, incluso, adquirir repuestos.

Vuelo oficial a Gabón

Cuba, de hecho, empleó este mecanismo, a través de Plus Ultra para operar un vuelo oficial a Gabón con más de 150 sanitarios en el pasaje. El vuelo se desarrolló el pasado 9 de abril. Un A340 de Plus Ultra regresó de Caracas hasta Madrid y partió, acto seguido, desde la capital española rumbo a La Habana para recoger a más de 150 sanitarios y llevarlos al aeropuerto de Libreville (Gabón). Se trataba de un vuelo chárter de la aerolínea española, como dejó reflejado en su momento el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba en un comunicado.

El de Plus Ultra ha sido el rescate más polémico del Gobierno. No sólo por sus relaciones con chavistas, sino también porque el propio perito judicial del caso Plus Ultra duda en su informe pericial entregado a la juez Esperanza Collazo de que la compañía pueda devolver la ayuda de 53 millones de euros aprobada por el Gobierno el 9 de marzo.

La Justicia, de hecho, investiga si el Gobierno cometió alguna irregularidad en la concesión del rescate a la aerolínea tras una denuncia de PP y Vox por malversación de caudales públicos, entre otros delitos.

En opinión del perito -del despacho Martín Molina-, el plan de viabilidad presentado por Plus Ultra es «muy optimista», tal y como ha publicado ya OKDIARIO. «Proyecta un importante incremento de la cifra de ingresos, al multiplicar por 2,15 la cifra informada de ingresos del ejercicio fiscal 2019, en paralelo a la proyección de importantes reducciones en sus principales costes informados», señala, por lo que concluye que «el Plan de Viabilidad analizado muestra un escenario que podríamos denominar muy optimista desde la misma constitución de la compañía Plus Ultra».

Según la hoja de ruta del rescate concedido por el Gobierno a esta aerolínea, ligada a empresarios relacionados con el régimen de Nicolás Maduro, Plus Ultra tiene que devolver 19 millones de euros de un crédito en 2026 y los otros 34 millones de un préstamo participativo en 2028. La compañía apunta en su Plan de Viabilidad que lo podrá devolver gracias a que pasará de ingresar 116,72 millones de euros en 2019 a 217,88 millones en 2027, gracias a que va a aumentar su número de pasajeros transportados de 176.396 en 2019 a 442.624 en 2027.

OKDIARIO ha contactado con Plus Ultra que se ha negado a explicar las relaciones comerciales que mantiene con Cubana de Aviación. Aseguran desde la aerolínea que no «divulga» sus operaciones «con actuales o futuros clientes, manteniendo la confidencialidad comercial en cada caso».