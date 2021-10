El perito judicial del caso Plus Ultra duda en su informe pericial entregado a la juez Esperanza Collazos, que investiga si el Gobierno cometió alguna irregularidad en la concesión del rescate a la aerolínea tras una denuncia de PP y Vox por malversación de caudales públicos, entre otros delitos, de que la compañía pueda devolver la ayuda de 53 millones de euros aprobada por el Gobierno el 9 de marzo.

En su opinión, el perito -del despacho Martín Molina- asegura que el plan de viabilidad presentado por Plus Ultra es «muy optimista». «Proyecta un importante incremento de la cifra de ingresos, al multiplicar por 2,15 la cifra informada de ingresos del ejercicio fiscal 2019, en paralelo a la proyección de importantes reducciones en sus principales costes informados», señala, por lo que concluye que «el Plan de Viabilidad analizado muestra un escenario que podríamos denominar MUY OPTIMISTA desde la misma constitución de la compañía Plus Ultra».

Según la hoja de ruta del rescate concedido por el Gobierno a esta aerolínea, ligada a empresarios relacionados con el régimen de Nicolás Maduro, Plus Ultra tiene que devolver 19 millones de euros de un crédito en 2026 y los otros 34 millones de un préstamo participativo en 2028. La compañía apunta en su Plan de Viabilidad que lo podrá devolver gracias a que pasará de ingresar 116,72 millones de euros en 2019 a 217,88 millones en 2027, gracias a que va a aumentar su número de pasajeros transportados de 176.396 en 2019 a 442.624 en 2027.

¿Cómo va a doblar su facturación y su número de billetes vendidos en 2027 para devolver el rescate? Plus Ultra explica que abriendo tres nuevas rutas -ahora tiene tres-: una a Colombia en 2022 y otras dos a otros destinos en 2024 y 2025. Todo ello comprando tres nuevos aviones y sustituyendo los A340 que tiene actualmente por A330, que gastan un 30% menos de combustible.

Pero el perito ve tres problemas. Primero, esta previsión de expansión internacional es la clave del rescate. Sin esa expansión no hay ayuda pública, por lo que todo depende de que se cumpla. Así lo explica:

Segundo problema

Segundo problema: dedicar el rescate público para financiar la expansión internacional «puede, a nuestro juicio, entrar en conflicto» con el apartado 6 de las condiciones de los rescates aprobadas por el Gobierno en julio de 2020. Ese punto 6 de la Orden del Ejecutivo «establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, en el que literalmente se informa: «…no se permite a los beneficiarios ni practicar una expansión comercial agresiva financiada por las ayudas estatales ni asumir riesgos excesivos…»».

Además, podría entrar en conflicto también, dice el perito, con los puntos 5 y 9 del acuerdo firmado entre la SEPI y Plus Ultra para conceder la ayuda pública. Esos puntos dicen que la ayuda se debe orientar básicamente a cubrir parcialmente las necesidades de circulante, los gastos operativos ordinarios de la actividad y las necesidades de liquidez y de financiación de la beneficiaria. Nada de financiar expansiones internacionales y asumir riesgos. Este es el texto del punto 5:

Y esto es lo que dice el punto 9:

Tercer problema

Y tercer problema, al margen de como gasta Plus Ultra el dinero del rescate: ¿De verdad va a cumplir esas cifras de ingresos? El perito pone el foco en que Plus Ultra espera abrir tres nuevas rutas a Hispanoamérica e ingresar 17 millones de euros anuales en cada ruta, 54 millones en total. Sin embargo, los expertos señalan que el tráfico aéreo a Hispanoamérica será el último en recuperar las cifras de antes del coronavirus: en 2024 en el mejor de los escenarios, en 2026 en el normal. ¿Puede Plus Ultra elevar 2,1 veces sus ingresos de 2019 en este escenario?

Además, abrir tres nuevas rutas implica aumentar los costes en aviones, mantenimiento, personal, combustible, publicidad… Sin embargo, el Plan de Viabilidad presentado a la SEPI recoge ahorros en estos apartados -56% en personal, 28% en mantenimiento…-. ¿Es esto posible? Para el perito, Plus Ultra es «muy optimista».