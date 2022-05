Pepe Fanjul, íntimo amigo de Juan Carlos I, dice que el Emérito volverá a España «en los próximos días»

El empresario Pepe Fanjul, íntimo amigo de Juan Carlos I, ha afirmado que el Rey emérito regresará a España «en los próximos días». En una entrevista en exclusiva al programa Más Vale Tarde, de La Sexta, Fanjul ha revelado además que ha hablado con Don Juan Carlos esta misma tarde y «se encuentra bien y con ganas de volver». «En los próximos días, pronto, pronto», ha respondido preguntado por el inminente regreso. En las últimas horas se ha especulado sobre la visita de Juan Carlos I a la localidad gallega de Sangenjo (Pontevedra), este mismo sábado. Sería su primera aparición pública tras abandonar España en agosto de 2020 por las informaciones sobre su fortuna en Suiza desveladas por OKDIARIO.

«No sé si es el sábado, todavía es pronto, pero sí sé que en los próximos días estará por allí. No me extraña nada, es una gran cosa que vuelva. Ya es hora de que el pobre hombre vuelva a su país», ha afirmado Fanjul. La Casa Real no ha confirmado si el regreso del Emérito tendrá lugar en esa fecha, a la espera de que sea el propio Juan Carlos I quien lo comunique.

El Rey emérito reside desde agosto de 2020 en Abu Dabi. Precisamente, Felipe VI se desplazó este fin de semana a la capital de Emiratos Árabes para trasladar sus condolencias por la muerte del anterior jefe de Estado, el jeque Jalifa Bin Zayed al Nahyan. Allí, y antes de regresar a España, el actual monarca conversó telefónicamente con Don Juan Carlos y ambos quedaron en verse en Madrid.

Pepe Fanjul, cubano de ascendencia asturiana, es propietario de la compañía Fanjul Corp, un imperio azucarero que comercializa el producto en Estados Unidos, República Dominicana, México y Canadá. En su círculo más estrecho de amistades, además del Rey emérito español, se encuentran personalidades reconocidas como los Clinton o los Bush, entre otros. Conocido como el multimillonario del azúcar, es uno de los hombres más ricos de Cuba. Amigo de Juan Carlos de Borbón desde hace décadas, ha sido su anfitrión muchas veces en República Dominicana. Los Fanjul son dueños del exclusivo complejo Casa de Campo en La Romana. Un paradisíaco resort que Juan Carlos I ha visitado en varias ocasiones tanto durante su reinado como tras su abdicación, de forma privada.

El pasado 7 de marzo, la Casa del Rey difundió un comunicado en el que anunciaba la intención de Don Juan Carlos de seguir residiendo «de forma permanente y estable» en Abu Dabi, si bien avanzaba también que volvería «con frecuencia» a España para «visitar a la familia y amigos».

«Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos», afirmaba el Rey emérito en la misiva remitida Felipe VI.

Asimismo, manifestaba que tanto en sus visitas «como si en el futuro volviera a residir en España» su propósito era «organizar» su «vida personal» y su «lugar de residencia» en «ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible».