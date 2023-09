Este verano la diputada de Vox Pepa Millán (Córdoba, 1995) ha sido uno de los nombres propios de la política española tras su nombramiento a mediados de agosto como nueva portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados en sustitución de Iván Espinosa de los Monteros. El partido buscaba una portavocía eminentemente femenina y Millán encajaba en ese rol a la perfección a pesar de su juventud. En esta entrevista con OKDIARIO, Millán celebra que Feijóo «haya rectificado y ya no criminalice a Vox», se muestra poco sorprendida de que «Yolanda Díaz le haga el trabajo sucio a Sánchez» y no disimula su rechazo a las negociaciones del PP con los golpistas de Junts: «En Vox no entendemos qué es lo que se puede negociar con ellos».

PREGUNTA.- Doña María José Rodríguez Millán, más conocida como Pepa Millán. Muchísimas gracias por recibir a OKDIARIO, en su primera entrevista como portavoz. ¿Cómo está viendo la actualidad política tras su elección como nueva portavoz de Vox en el Congreso?

RESPUESTA.- Pues con mucha preocupación, porque estamos viendo que posiblemente el gobierno que salga conformado sea mucho peor que el anterior, más radicalizado y probablemente en manos de un prófugo de la justicia y legitimados todos los enemigos de España, de la unidad y de la convivencia. Apenas ha echado a andar la actividad parlamentaria, pero nosotros hemos tomado cartas en el asunto y hemos presentado varios escritos para confrontar todas estas tropelías. Presentamos una serie de escritos pidiendo la nulidad de esos grupos parlamentarios constituidos de forma fraudulenta, con los de ERC y Junts. Pedimos la nulidad de la condición de diputado de los que juraron falsamente la Constitución. Estamos en combatir desde el primer momento, pues todos los intentos de conformar gobierno con sus socios van a ser de destrucción nacional.

P.- Usted es la diputada más joven de la bancada de Vox, pero Pedro Sánchez ya la conoce muy bien por sus intervenciones en el Senado, donde llegó a decirle que él era el problema y no la solución. ¿Cree que Sánchez ha tomado nota de eso?

R.- Él no toma nota de nada que no le interese y no creo que haya tomado nota de eso. Pero evidentemente Sánchez es el problema. Pero también todo el Partido Socialista. No se trata solamente de Sánchez, se trata de todo un partido, que para lo que ha quedado es para convertirse en la estructura política o logística que necesitaba el separatismo y el brazo político de ETA para llevar a cabo todos sus sus anhelos, ¿no?

Encuentro entre Díaz y Puigdemont

P.- Hoy hemos visto una escena que el propio Santiago Abascal ha calificado como algo «que no se ve en ningún lugar del mundo» y fue en referencia a que el Gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha viajado expresamente a Bruselas a reunirse con un golpista fugado, un prófugo de la justicia como es Carles Puigdemont. ¿Qué valoración hace?

R.- Pues mire, es que son tantos los escándalos y son tantas las tropelías que estamos a punto de perder la capacidad de escandalizarnos y cuando se supone que no puede ir a peor, pues siempre puede. Y efectivamente, en ningún lugar del mundo, o por lo menos en ningún lugar serio y donde se hagan valer y respetar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de un Estado de derecho y de un orden constitucional, pasa que un Gobierno vaya a suplicarle a un prófugo de la justicia su apoyo, que para lo que va a servir es que es para que ese golpe de Estado que se perpetró en octubre 2017 en Cataluña ahora se cometa desde la Moncloa. Además de concederle una amnistía y de un referéndum de autodeterminación ilegal. Pero claro, es que venimos de un Gobierno que ha legitimado al brazo político de ETA, que se ha sentado con un secuestrador a negociar y a conformar las políticas del Estado, un Gobierno que ha blanqueado a los mayores enemigos de nuestra nación y de la convivencia de los españoles. Entonces, no es de extrañar que el PSOE llegue a este punto de tener que viajar hasta donde quiera que esté un prófugo de la justicia.

P.- Pero no es el PSOE sino la propia Yolanda Díaz la que le hace el trabajo sucio al presidente de Gobierno…

R.- Bueno, es que ellos han actuado como un bloque y se vio muy claro en ese debate de Televisión Española, donde Pedro Sánchez y Yolanda Díaz actuaron como uno solo contra Vox, y han actuado como un bloque en la conformación de la mesa en el Congreso, porque al final comparten los mismos intereses, tienen un mismo programa y es muy difícil diferenciar a los unos de los otros. No es de extrañar que Yolanda Díaz haga el trabajo sucio de Sánchez, porque al final están en lo mismo.

P.- ¿Y qué es lo mismo?

R.- Pues conformar un Gobierno de destrucción nacional para subvertir el orden constitucional. Terminar de romper España y entregar la soberanía nacional a quienes quieren romper nuestra nación y a quienes quieren seguir profundizando en las diferencias entre españoles. En nombre de una serie de anhelos separatistas, de un supremacismo; y en eso están, en seguir empobreciendo a la población y hacerla dependiente del Estado y sustituir la soberanía nacional por las imposiciones de unos cuantos, en detrimento de todos los españoles.

¿Habrá repetición electoral?

P.- Si usted tuviera que apostar por el escenario que se nos viene, desde la repetición electoral a una investidura muy de cara para Sánchez, ¿qué escenario vislumbra más posible?

R.- Pues no me aventuraría, pero en cualquier caso es muy preocupante la incertidumbre política e institucional que se vive en España, en un momento de crisis económica y social tan profunda. Y ahora mismo parece ser que estamos en manos de lo que quiera decidir un prófugo de la justicia. Y no me aventuraría a adivinar cuál es el escenario que se presenta, pero desde luego muy preocupante.

P.- Dentro de esa preocupación también cabría hablar de Sánchez vetando a Vox; es decir, vetando a Vox y no a Otegi, por ejemplo, quienes han sido sus socios preferentes.

R.- Nosotros hemos recibido la demonización y la criminalización hacia Vox, hacia todos nuestros votantes y hacia todos nuestros simpatizantes desde el instante en el que nacemos. No nos extraña que prefieran sentarse con Otegi, con Puigdemont y con toda esta gente. Es algo que llevamos sufriendo desde nuestro nacimiento y nosotros lo combatimos en las calles, en las instituciones, en los juzgados, en los parlamentos y allí donde tenemos oportunidad. Nosotros no hemos perdido oportunidad de defender la igualdad, los derechos y libertades de todos los españoles. Yo creo que somos el partido político que más ha protegido a los españoles durante todo este tiempo, con una acción judicial ante los tribunales sin precedentes y con una resistencia que hemos demostrado y de la que no seríamos capaces si no fuera por la cantidad de españoles que se unen a este proyecto todos los días. Pero no lo recibimos como como algo nuevo. Nosotros partimos de esa base, sabemos que cada vez va a ser peor, que cada vez son más los que pretenden borrarnos del mapa. Incluso amagan con ilegalizarnos, pero desde luego nosotros estamos ahí como hemos estado desde un principio.

Diálogo PP-Junts

P.- ¿Tiene legitimidad el PP para tener de interlocutores a quienes promovieron un golpe de Estado en 2017?

R.- Nosotros no le vamos a decir al Partido Popular con quién se tiene que sentar ni cómo tienen que llevar su estrategia. Lo que sí le puedo decir es que nosotros, como muchos españoles y no solamente votantes nuestros, nosotros como muchos españoles, pues estamos muy preocupados por esas relaciones, por esos contactos que pretenden entablarse entre el Partido Popular y Junts, un partido encabezado, como le digo, por un prófugo de la justicia que tiene un plan de destrucción nacional, de profundizar en las desigualdades de los españoles y de subvertir el orden constitucional. Y será el Partido Popular quien tenga que explicar cómo pretende hacerlo, porque nosotros apoyamos una investidura del señor Feijóo. Pero con unas condiciones sabidas por todos.

P.- Eso le quería preguntar, en lo que entra o no entra.

R.- Es que nosotros hemos pedido respeto a la igualdad de todos los españoles, al imperio de la ley, al orden constitucional. Entonces, será el Partido Popular el que tenga que ver cómo pretende casar el respeto a la ley, a un orden constitucional y a la igualdad de todos los españoles, con los contactos y la negociación con un partido que pretende absolutamente todo lo contrario. Nosotros no lo entendemos, y no lo entienden muchos españoles; ni siquiera lo entienden muchos votantes o dirigentes del Partido Popular. Nosotros compartimos la opinión del señor Alejandro Fernández, pues no entendemos qué es lo que se puede negociar con Junts; pero eso, en todo caso, lo tendrá que explicar el Partido Popular.

P.- Hagamos política-ficción. Suponga que el Partido Popular asombrosamente se pone de acuerdo con Junts, ¿ustedes qué harían? Porque son socios del Partido Popular…

R.- Nosotros apoyamos lo que está sobre la mesa, que es una investidura del señor Feijóo. ¿Con Junts? La aritmética parlamentaria es la que es. A nosotros nos encantaría tener 180 diputados, aplicar nuestro programa sin depender de nadie, porque entendemos que es el mejor programa para los españoles. Vamos a apoyar al señor Feijóo con una serie de condiciones que son el respeto a la ley, al orden constitucional y a la igualdad de todos los españoles. ¿Eso casa con un pacto con Junts? Lo veo bastante difícil, como usted ha calificado, sería asombroso cuanto menos. Entonces nosotros apoyamos ese proyecto. Respeto a todo, a todas esas cosas y a todos esos valores que deben prevalecer por encima de partidos políticos. Que el PP vaya a ser capaz de casar eso con Junts pues es bastante difícil. Pero como le digo, nosotros no podemos explicar eso. Se lo tendrán que preguntar al Partido Popular.

P.- No, lo que pasa es que ustedes también formarían parte de ese acuerdo al ser socios del Partido Popular.

R.- Nosotros formaríamos parte de un acuerdo en el que se respete la igualdad de los españoles, el orden constitucional y el imperio de la ley. De eso es lo que formaríamos parte. Nosotros no sabemos cómo pretenden hacer que otros como Junts formen parte de eso.

Reunión de Abascal con Feijóo

P.- Este martes finalmente va a suceder la reunión entre Abascal y Feijóo. Esa esperada foto entre los dos líderes de la derecha. ¿Qué expectativas tiene?

R.- Pues nosotros vamos con unas expectativas buenas. En principio porque tras cerrar un acuerdo de gobierno en Murcia entendemos que ha prevalecido la responsabilidad, el sentido común de dos fuerzas políticas muy distintas. Pero entendemos que el patriotismo y esa defensa de unos valores que deben prevalecer deben hacer que nos entendamos. Con Murcia cerramos un ciclo donde Vox ha terminado de conformar gobiernos en aquellos lugares donde hemos sido decisivos o hemos obtenido una importante representación, y hemos abierto una nueva etapa de entendimiento con el Partido Popular, donde se ha normalizado una relación con Vox, que tenía que haberse iniciado hace mucho tiempo. Celebramos esa rectificación del señor Feijóo, el abandono de la criminalización de Vox y admitir aquello que nosotros pedíamos, que entre otras cosas figuraba el respeto a nuestros votantes, una puesta en valor de los acuerdos que hemos alcanzado entre el Partido Popular y Vox, una recuperación de la neutralidad de las instituciones y de la normalidad democrática, o un compromiso por terminar con esa criminalización que se hace de más de 3 millones de españoles y de la tercera fuerza política. Con lo cual, teniendo en cuenta todo esto, nosotros vamos con expectativas buenas, porque ya le digo que se va a producir en un contexto donde se ha iniciado una nueva etapa de entendimiento con el Partido Popular y esperamos que esa reunión siga en esa línea.

P.- ¿Y qué ha cambiado para que suceda esta nueva etapa? ¿Por qué no lo hicieron antes?

R.- Eso mismo nos preguntamos nosotros, porque podía haber sido muy sencillo. En Valencia tardamos menos de una semana, y en Murcia hemos tenido que esperar hasta última hora. Más que cambiar, el Partido Popular se ha dado cuenta de que no pueden ocultar a Vox. No se puede ocultar a más de 3 millones de españoles y no se puede dar la espalda a la realidad. Vox ha obtenido unos resultados extraordinarios en las elecciones municipales y autonómicas que le legitiman para entrar en gobiernos y para pasar a representar institucionalmente a los españoles. En cinco comunidades autónomas y en más de 100 ayuntamientos. Darle la espalda a esa realidad es absurdo. Nosotros hemos planteado que no podemos ser ocultados. Vox no puede seguir siendo demonizado. Y el Partido Popular parece que lo ha entendido en algunos sitios, lo ha entendido antes en Valencia, en Baleares también hemos llegado a acuerdos muy satisfactorios. En Aragón y en otros sitios ha tardado más, pero al final la realidad se ha acabado imponiendo y el sentido común también. Entonces era una situación que era absurdo seguir ocultándola y seguir haciendo como si no existiera Vox, y como si no existieran todos esos españoles que nos votan.

P.- ¿Está condenada la investidura de Feijóo al fracaso?

R.- Pues no lo sabemos. En cualquier caso, nosotros lo que tenemos muy claro es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por evitar la conformación de un gobierno del PSOE y sus socios. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero por nuestra parte la investidura del señor Feijóo con estas condiciones que ya ha aceptado el Partido Popular. Es probable que Sánchez tenga su plan perfectamente conformado, como lo tiene siempre, pero en cualquier caso, nosotros no vamos a cejar en el empeño de evitar la conformación de ese ese gobierno, porque entendemos que por encima de partidos hay una serie de valores que deben prevalecer. La unidad de España, la igualdad de todos los españoles, el orden constitucional. Y un patriotismo que debe hacer que nos entendamos aquellos que, teniendo profundas diferencias, seamos capaces de ponernos de acuerdo para evitar un gobierno que puede terminar de dar la puntilla a España, porque va a ser un gobierno que va a seguir en esa línea de profundizar en la desigualdad de los españoles, en una decadencia económica como no se ha visto en 20 años. Y en la incorporación a la dirección del Estado de todos aquellos que no creen en ninguno de esos valores.

P.- Me da la sensación que Sánchez lo tiene atado con toda la parte Frankenstein del hemiciclo…

R.- No sé si va a haber repetición electoral o no, lo que está claro es que ni los separatistas, ni los golpistas, ni el brazo político de ETA va a estar mejor que con el PSOE. El PSOE ha sido la gran oportunidad para todos los enemigos de España. Porque en cuanto de nosotros dependa, esa gente no va a tener ningún tipo de protagonismo en la política española. Y por supuesto, no vamos a permitir que decidan cuestiones capitales sobre la gobernabilidad de España, que es lo que está ocurriendo ahora. Sánchez ha sido el mayor chollo para todos ellos. Entonces, a nosotros no nos extrañaría que actuaran como un bloque. Pero como le digo, no me aventuro a afirmar qué es lo que va a pasar, ni siquiera si va a haber repetición electoral. Le puedo decir lo que va a haber por nuestra parte, que es un apoyo al Partido Popular, siempre y cuando se respeten esas condiciones que hemos puesto.

Portavocía de Vox

P.- ¿Iván Espinosa de los Monteros habló con usted? ¿Le ha trasladado algún tipo de consejo?

R.- Sí, claro, hablamos. Le trasladé todo mi apoyo en esas difíciles circunstancias personales que le hicieron apartarse. Y por supuesto que la portavocía es un papel complicado. Siempre es bueno escuchar a aquellos que ya han pasado por esto y que tienen más experiencia. Y claro que algún consejo me ha dado, porque es una responsabilidad muy grande y como digo siempre, es bueno y mejor escuchar a aquellos que saben más que uno.

P.- Creo que nosotros tuvimos la exclusiva de su noticia, pero me gustaría que la contara usted; es decir, cómo se enteró, si fue una llamada de Santiago Abascal o si se vieron personalmente.

R.- Bueno, como comprenderá, no le voy puedo revelar sin contar con el consentimiento de terceras personas. Lo que le puedo decir es que fue en un contexto de dificultad por la situación que tenemos.

P.- Quiero decir si se veía en las quinielas.

R.- La verdad es que hago poco caso a esas cosas porque no suelen acertar mucho, pero bueno.

P.- Desearle muchísima suerte y, sobre todo, que Dios nos pille confesados, viendo la situación política que tenemos por delante.

R.- Bueno, seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros.